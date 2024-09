Bellissimo assist di Kevin Serna per il gol di John Arias nella partita del Fluminense contro la Juventude del Campionato Brasiliano 2024

L’ala colombiano-peruviana colpita dall’influenza permette il gol di John Arias. (Video: prima)

professione Kevin Serna Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento. È che proviene dalla seconda divisione del Perù e ha percorso un percorso che attualmente gli consente di difendere la maglia della squadra forte. Fluminense. In effetti, la sua prestazione impressionante all’Alianza Lima in Copa Libertadores è stata la garanzia di fare quel salto. Non c’è voluto molto perché fosse all’altezza delle aspettative, non solo guadagnandosi un posto da titolare, ma anche contribuendo direttamente alla partita. Nello specifico, nel suo recente incidente Brasile 2024 visita ‘influenza’ contro giovaniHa fatto un assist per un gol Giovanni Arias.

Questa azione è avvenuta al 27′ del primo tempo. Fino ad allora, le due squadre avevano alcune opzioni, ma non sono riuscite a risolvere il pareggio.

All’improvviso, la squadra di Rio de Janeiro ha avanzato le sue linee ed è riuscita ad aprire le marcature. Il difensore Thiago Santos si è fermato al centro del campo e ha inviato un passaggio lungo al peruviano-colombiano, che era quasi al limite del campo.

In quello, Kevin Serna Si è diretto verso il centro e non ha esitato a piazzare un centro millimetrico che ha attraversato tutta la linea difensiva giovani E si alzò in piedi Giovanni Ariasche sulla ribattuta ha colpito la palla con l’interno dello scimpanzé destro, che ha scavalcato la recinzione difesa dal portiere Fabio.

Kevin Serna e il suo assist per il gol di John Arias nella partita del Fluminense contro la Juventude del Campionato Brasiliano 2024.

Ma, Fluminense Non sono riusciti a mantenere il punteggio a loro favore e hanno finito per perdere 2-1 giovani Allo Stadio Alfredo Jaconi hanno segnato Ronaldo (81′) e Marcelinho (83′).

Con questo risultato, la squadra “tricolore” Occupa il 16° posto con 27 punti, due punti dietro al Vitoria, primo in zona retrocessione, anche se ha 12 date per scalare la classifica e lottare per qualificarsi per un torneo internazionale l’anno prossimo.

Questa è una mossa favorevole per Fluminense Significava rafforzare la connessione che stavano mostrando Kevin Serna E Giovanni Arias. I due colombiani (il primo di nazionalità peruviana) si sono capiti a meraviglia da quando è entrato a far parte della disciplina l’ex giocatore dell’Alianza Lima. ‘influenza’ Dalla Lega 1.

Nella partita contro il Palmeiras del 24 luglio, Serna ha permesso al suo compagno di squadra di segnare l’unico gol che ha vinto la sua squadra. Allo stesso modo, erano entrambi campioni in classifica “Flozao” Ha vinto l’Atlético Mineiro 2-0.

Se consideriamo entrambe le formazioni offensive, ci renderemo conto che il nativo di Popayán ha già fornito due assist e un gol in 10 partite giocate tra campionato brasiliano, Coppa del Brasile e Copa Libertadores. Vale la pena notare che questi numeri sono ancora soggetti ad espansione perché mancano tre mesi alla fine dell’anno.

L’esterno colombiano-peruviano si è distinto con un servizio meraviglioso nella sofferta vittoria sul Palmeiras. | Video: prima

Buon regalo che è stato offerto Kevin Serna Ha fatto conoscere il suo nome per l’incorporazione Nazionale colombiana. La verità è che era vicino alla nazionale peruviana, ma dopo la sua partenza Fluminense Ha interrotto il processo quinquennale in corso attraverso il quale la FIFA richiede che un giocatore sia idoneo a rappresentare un paese diverso dal suo paese d’origine.

Il giornalista del canale Caracol, Juan Camilo Vargas, ha ammesso che il nome dell’ex calciatore era Los Chancas, Adi e Alianza Lima. Di questo si parla nel taccuino della squadra di coach Nestor Lorenzo “caffettiera”. Anche se non è stato preso in considerazione per le partite contro il Perù a Lima e contro l’Argentina a Barranquilla, non è esclusa la sua presenza nelle prossime partite.

“Qui c’è fiducia che possa essere convocato, molti lo chiedono perché qui il calcio brasiliano è seguito e l’uomo lo sta rompendo, così come la Libertadores sì, ne teniamo conto”, ha detto a RPP Deportes.