Ben meritato! Metro Exodus ha già venduto 6 milioni di copie.

francese Metropolitana Ha ottenuto il riconoscimento del settore e un’enorme base di fan che ha viaggiato per le tracce della Russia in un futuro post-apocalittico attraverso 3 puntate. il più recente, esodo della metropolitanaÈ stato un passo al livello successivo in termini di generazione a cui si rivolgeva e i buoni risultati raggiunti da 4A Games hanno trovato la sua risposta nel mercato.

esodo della metropolitana Già venduto 6 milioni di copie

Attraverso un post sull’account Twitter ufficiale di esodo della metropolitana4A Games ha annunciato che questa puntata ha già venduto oltre 6 milioni di copie dopo il suo lancio a febbraio 2019 e la società ha colto l’occasione per ringraziare i fan che hanno acquistato il videogioco e lo hanno supportato in questi tre anni in cui l’abbiamo visto. Espansioni 2, un aggiornamento per introdurre il ray tracing e piani per ulteriori contenuti e miglioramenti in futuro.

Siamo lieti del continuo successo di #MetroEsodo E ringraziamo voi, i nostri fantastici giocatori e la nostra community, per il vostro supporto in questo viaggio. 💛 3 anni

💛 2 grandi espansioni

💛 Un aggiornamento gratuito del ray tracing

💛 6M + saldato …e continua a viaggiare oltre. pic.twitter.com/d9CUe0UVs5 – Uscita della metropolitana (MetroVideoGame) 18 febbraio 2022

Finora, è noto che 4A Games sta lavorando Gioco multiplayer ispirato a 3 puntate MetropolitanaE anche sulla nuova IPquindi è probabile che il franchise, almeno in termini di storia, stia entrando in un periodo di tregua per far posto a nuove iniziative.

Nello specifico, 4A Games ha sperimentato questo impulso creativo non solo per i buoni risultati MetropolitanaMa Ora parte di Embracer Groupgruppo che ha lanciato una strategia di acquisizione offensiva per posizionarsi in Europa.

Alla fine, l’azienda ci ha provato esodo della metropolitana È ben rappresentato su PS5 e Xbox Series X, anche se ci sono ancora dettagli da considerare.

Sono ancora qui al massimo livello.

Video: recensione – esodo della metropolitana

