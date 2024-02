Benahadux inaugura il nuovo spazio teatrale grazie all'alleanza tra il Comune di Almería e il Comune

Benahedox (Almeria), 10 febbraio (Stampa europea) –

Sabato, il comune di Pinahado ha inaugurato il nuovo spazio teatrale, frutto della collaborazione tra il Comune e il Consiglio Provinciale di Almería. I vicini, che hanno riempito gli stand, sono stati i principali protagonisti dell'inaugurazione di un edificio ad uso culturale che ricorderà per sempre un vicino molto amato che fu postino e vice sindaco e che morì nel 2019: Gabriel Antonio Morales di Mata.

Il presidente del Consiglio regionale, Javier A. Garcia e il sindaco Noelia Damián, la cerimonia di apertura con la famiglia di Gabriel Antonio, accompagnata da vicini, consiglieri e deputati distrettuali.

Dopo la scoperta del pannello di apertura con la vedova Paquita, e la visita ufficiale delle strutture di mille metri quadrati, i palcoscenici dello spazio teatrale hanno ospitato le prime tre rappresentazioni: al Teatro Benahadox il set “Miners' Dream”; A cura della Banda Municipale di Benahadux e di Pepe Rey, la prima di Benahadux pasodoble.

Lo spazio teatrale è diventato realtà grazie agli investimenti congiunti del Comune e del Comune, che hanno apportato un ulteriore contributo. Il budget di questo progetto è di 1,5 milioni di euro e ha una capacità di 400 spettatori.

Una delle caratteristiche principali di questo edificio è la sua versatilità, poiché l'area salotto è dotata di sedie rimovibili, dispone anche di locali privati ​​come spogliatoi, deposito, servizi igienici, spogliatoi e accessi che soddisfano tutti gli standard di accessibilità.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Almería ha espresso la sua gratitudine per poter condividere con i residenti questo momento storico per il comune. “Sono entusiasta di essere qui oggi ad inaugurare questo spazio scenico per due motivi: perché l’impegno preso con tutti i vicini, congiuntamente, tra il Consiglio Comunale e quello della Contea, è diventato una realtà, affinché questa infrastruttura diventi una realtà; e perché questo spazio per spettacoli ha preso il nome da un vicino molto amato, che ha lavorato fino all'ultimo giorno nella sua città e aveva due sogni: un ufficio postale decente, che ora è diventato realtà, e che la sua città avere uno spazio teatrale come questo.

Javier A. ha evidenziato García sottolinea che quest'opera è molto più di un semplice spazio culturale: “È un chiaro esempio del cambiamento che Benahadox sta vivendo negli ultimi anni. La vostra città si è trasformata da comune dormitorio a città in cui vivere”. migliori servizi per i suoi vicini e visitatori. Con questo spazio scenico, Benahadux dispone di un'infrastruttura che sarà un riferimento per Bajo Andarax. Un centro per godersi al meglio la cultura e l'intrattenimento, come meritano tutti i Benaducenses.”

Infine, il Presidente ha sottolineato tutto ciò che deve ancora arrivare al comune: “Benahadux disporrà presto anche di un nuovo centro sanitario regionale adattato alle nuove esigenze e all'enorme crescita che la città sta vivendo e con il sostegno della città”, ha sottolineato Il consiglio comunale annuncia: “Benahadux disporrà di un grande parco attivo che metterà in risalto “La natura e lo sport nella regione. Spazi di svago e divertimento, sport di alto livello e sport all'aria aperta. Questo è il nostro impegno”.

Da parte sua, il sindaco Penahado ha espresso la sua felicità per questo risultato storico: “Oggi sono molto orgoglioso, felice e felice di inaugurare questo meraviglioso spazio culturale Gabriel A. Morales de Mata con il Presidente del Consiglio Provinciale di Almería, al quale li ringrazio profondamente e con tutto il cuore per tutti i loro sforzi e il loro lavoro affinché tutti i residenti di Benadosen possano godere di questa nuova infrastruttura.

Allo stesso modo, ha spiegato, “La nostra città aveva questa carenza, ed era l'unica città della regione a non avere questo spazio. Per me, la questione è stata un'ossessione fino ad oggi, e la mia testa non riusciva a comprendere che noi erano gli unici.” “Quindi, dal momento in cui ho assunto la carica di sindaco di Pinahado, questo è stato uno dei miei obiettivi prioritari più importanti. Ora abbiamo questo spazio e sarà uno spazio di cui tutti potranno godere, e vivremo momenti 'meravigliosi' con un ampia gamma di attività che sperimenteremo in questo spazio culturale.”

Il progetto in dettaglio

La struttura leggermente rettangolare dell'edificio è composta da tre volumi chiusi di diverse altezze. La cartella principale è dedicata all'area di rappresentanza; Un altro volume ospita ambienti privati ​​quali spogliatoi e magazzini. Infine è presente un volume intermedio di diversa altezza che ospita gli ambienti pubblici (accesso, foyer, servizi igienici pubblici) collegato al grande spazio scenico polivalente.

L'ingresso principale del pubblico è situato dal prolungamento dello spazio pubblico verso l'atrio dell'edificio, anch'esso un ampio spazio polivalente, da cui si accede allo spazio scenico attraverso due porte.

Al teatro, invece, si può accedere sia dallo spazio destinato al pubblico, sia da due diversi ingressi privati, uno collegato direttamente allo spazio esterno su Daly Street e l'altro collegato alla zona camerini. In questo modo si distingue tra flussi pubblici e privati, nonché flussi abituali e flussi di evacuazione.