Benito Cerati parla di Shasei, il suo debutto da solista

Dopo quattro album con gli Zero Kill e varie partecipazioni a concerti tributo al padre o Spinetta, Benito Cerati esce a novembre Telaio, il suo primo album da solista. È un album profondamente personale, ma osa esplorare temi complessi come il passare del tempo e il rapporto tra natura e tecnologia.

Benito Cerati dice in un’intervista a Pietre rotolanti. “È un po’ È caratterizzato da Con me stesso, ci sono canzoni sulla prima volta che il tuo cuore si è spezzato, la prima volta che hai avuto un rapporto sessuale e la prima volta che qualcuno vicino a te è morto per una malattia. … Poi c’è chi parla di tempo o addirittura di futuro, hai visto? Ecco perché dico che i due Benito sono nell’album”.

Per quanto riguarda la musica, Cerati è andato anche nel suo passato. Era adolescente quando ha trovato la musica che continua ad accompagnarlo fino ad oggi. “Sento che è un momento in cui crei il tuo marchio, non solo musicalmente ma in termini di identità, e in cui scopri te stesso”, spiega. “La stessa cosa è successa con me, e sento che è un momento molto ricco da prendere come ispirazione, perché è come riconnettersi con la frenesia di voler sapere sempre di più, essere curioso, ascoltare.”

All’epoca gli piacevano, tra le altre cose, Massive Attack e drum & bass, e per questo album ha integrato i suoi gusti retrò con influenze come le colonne sonore dei film e il folklore argentino. Lo stesso cantante descrive il suono del suo album come “uno strano mix argentino-europeo”.

Cerati riconosce che la musica regionale argentina non era qualcosa che ascoltava da adolescente, anche se ha sempre avuto un interesse per artisti come Mercedes Sosa e Betico Carabajal. L’influenza di questa musica è evidente negli strumenti utilizzati nelle canzoni, che rafforzano il tema della convivenza tra il naturale e il tecnologico.

“Ci sono strumenti come i fiati, gli archi, i flauti e cose del genere che sono strettamente legati alla natura, e hanno qualcosa di storico sull’umanità di diversi secoli fa, insieme a cose più elettroniche, degli anni ’90, o da quando hanno iniziato a creare loop e campioni e tutto questo”, ha commentato il cantante. . “E il fatto che entrambe le cose coesistano crea una bella immagine che può essere vista anche nei video”.

Questo tema è chiaramente visibile in “Buenos días, amor”, che fonde emozioni umane come l’amore e il desiderio nei testi con un narratore che ha elementi strumentali. Questo rapporto si vede anche nel video della canzone, in cui l’interprete canta in un bosco visibilmente pieno di luci artificiali. “Ho adorato l’idea di poter esprimere qualcosa di così umano e così naturale in un modo più tecnico”, afferma l’ex vocalist degli Zero Kill. “Lo vedi su entrambi i lati dell’album: visivo e uditivo.”

Ci sono anche alcuni elementi della cultura orientale, sebbene presentati principalmente nella grafica dell’album, come l’arte, i video e il titolo stesso. “Ho capito che volevo che ci fosse anche lui Rimbalzo A quello che mi piaceva visivamente all’epoca, ovvero l’animazione, i videogiochi e tutto ciò che riguardava l’Orientale “, spiega il musicista. “Il fatto che l’immagine sia stata ispirata da ciò che mi chiamava in quel momento parla anche di coerenza. È un disco che probabilmente avrei fatto a 14 anni, ma può essere visto dalla prospettiva del presente”.

L’album mescola brani più sperimentali con altri brani dalla struttura pop, quest’ultimo qualcosa di nuovo per Benito. “È qualcosa da cui sono sempre scappato, che è l’imitazione”, ha ammesso il cantante. “Sono sempre stato un fan del rumore, delle sfide e di tutto ciò che non aveva nulla a che fare con qualcosa di carino o con la musica pop. Mi sentivo come se ci fossero già molte persone che lo facevano molto bene, e volevo fare qualcos’altro, ma io mi sentivo anche come se mi mancasse un passaggio per casa mia, quindi immagino che questo album sia un po’ così”.

E proprio come le canzoni erano soggette agli interessi dell’artista, ha risposto a ciò che hanno chiamato. In effetti, l’idea di debuttare come artista solista è stata qualcosa che ha lanciato mentre scriveva canzoni. “La verità è che non ci ho pensato; stavo semplicemente facendo queste canzoni che parlavano così tanto delle mie esperienze, e ho sentito che qualcosa di personale doveva portare il mio nome”, dice l’interprete. “Mi sento come se ora fossi in un posto dove posso fare il mio disco, con il mio nome, e la gente può vedermi, perché so che sarà bello e sono davvero entusiasta di registrare e suonare dal vivo. “

Ora, dopo il rilascio di Telaio E i primi due Video musicali Per quanto riguarda le canzoni dell’album, il cantante si prepara a fare un tour l’anno successivo. “Andiamo da questa parte, e questo ci porterà in un posto interessante”, dice Benito Cerati. “Non so quale, ma vediamo; e questo è meglio di tutto, non sapere.”