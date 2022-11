Benvenuti in Qatar 2022, i Mondiali… arabi

Al Khor (inviato speciale) – Più di 440 milioni di persone vivono nel mondo arabo. Ognuno di loro sta attraversando un momento unico della propria vita: Stanno vivendo la Coppa del Mondo del Qatar 2022 come la loro. È così che l’hanno vissuta perché l’hanno immaginata per oltre un decennio ed è così che l’hanno costruita. Chi ha sempre assistito alla festa da bordo campo, dalla periferia, ora può toccarla con mano. Star in esso ha reso il destino (e il denaro) il più grande evento culturale dell’umanità venire nella loro terra. E lo sfruttano. dentro e fuori dal campo.

“Il calcio è l’unica cosa che può competere con la religione in Medio Oriente”Come ha affermato Giacomo Dorsey, autore di Il turbolento mondo del calcio in Medio Oriente e uno dei giornalisti che sa cosa sia veramente il calcio in campo. L’affermazione suona avventata, ma quanto visto per le strade di Doha negli ultimi dieci giorni è vero. Gli arabi hanno dominato la Coppa del Mondo perché quello era il loro sogno anni fa.

Ci sono quattro squadre che rappresentano il popolo arabo: Qatar, Arabia Saudita, Tunisia e Marocco. Il padrone di casa ha aperto il torneo e i qatarioti hanno finalmente potuto vivere ciò che avevano immaginato per così tanto tempo. Erano la stragrande maggioranza all’Al Bayt Stadium, anche se la rapida sconfitta della loro squadra ha costretto un gran numero di loro a lasciare la platea prima della fine. Ad ogni modo, hanno dirottato l’apri come immaginavano.

Poi è stata la volta dell’Arabia Saudita.sceglilo Ha dato il colpo di stato È necessario che il resto del mondo presti attenzione alle aspirazioni arabe. Un fragoroso, forte e rumoroso colpo al tavolo. fragoroso. Tanto quanto il momento in cui è esploso l’inno saudita prima del match Contro l’Argentina a Lusail. Nell’anteprima, migliaia di argentini con sede in Qatar hanno riempito il perimetro dello stadio e si è pensato che avrebbero creato un ambiente che potesse far “casa” Lionel Messi ei suoi amici. Niente di tutto ciò è accaduto.

Quando è stata cantata la canzone patriottica, si è fatto notare per la prima volta l’enorme numero di tifosi che avevano percorso i 600 chilometri che separavano il loro Paese dal Qatar. Era un aspetto sorprendente e imponente. E così è rimasto per tutta la storica partita. Hanno cantato, festeggiato i gol, fischiato gli avversari e vinto il “duello dei tifosi” con un ampio margine. Insieme ai loro rappresentanti in campo, hanno costruito una delle giornate più arabe della storia dei Mondiali.

Ore dopo, è andato in campo Tunisia E anche I suoi sostenitori erano una grande maggioranza contro la Danimarca All’Education City Stadium. Gli uomini e le donne hanno mostrato grandi colori, tifando una squadra che ha saputo giocare con arguzia e autorevolezza contro una squadra europea arrivata nel grembo del prestigio. Quello che si vede ogni giorno per le strade è stato riportato sugli spalti.

quarto attore arabo, Marocco Ha fatto la sua presentazione mercoledì contro la nazionale croata ad Al Khor, lo stadio più lontano dal centro di Doha. Il team è stato anche diretto da Walid Al-Rakraki Ha usato il massiccio sostegno popolare dei suoi fan per affermarsi contro la Croazia, l’attuale secondo classificato che non sapeva come fargli del male. Le cabine erano piene di rosso e le varianti di calcio erano sparite. Il portiere, idolo assoluto, è stato uno dei protagonisti di una partita alla pari.

È sempre difficile valutare il vero impatto “locale” in un torneo come questo, Ma la cosa tangibile è che, ad eccezione del 2010, l’organizzatore è sempre andato oltre la prima tappa. Il calcio è troppo complesso per dare giudizi definitivi e ogni torneo è diverso. Anche ciascun lato deve essere preso come una singola unità. Tuttavia, avere una vera cheerleader è chiaramente una motivazione chiave per i calciatori. In questa occasione, il Qatar non ha potuto approfittarne, ma altri “residenti locali” potrebbero.

Se già sul campo era chiaro che le squadre arabe, che in altri tornei hanno affrontato non poche difficoltà contro avversarie di altri continenti, sono riuscite ad appianare queste divergenze, Per le strade sono i padroni assoluti della festa. Il Souq Waqif e i suoi dintorni sono diventati il ​​centro nevralgico dei Mondiali, e lì proliferano le bandiere dei quattro paesi summenzionati (il Qatar è il meno visto). Ma non sono le uniche persone. Algerini, palestinesi, egiziani, giordani e libanesi si sono uniti ai loro connazionali nonostante le loro squadre non si fossero qualificate. Anche questo è il loro trofeo e non c’è tempo per le gare regionali.

Fino a che punto può spingersi il calcio arabo nelle finali dei Mondiali? Hanno già dimostrato di essere in grado di competere contro europei e sudamericani senza vergogna e con ottime quote, si tratterà di mantenere questo ottimo inizio e capitalizzare lo slancio che arriva dalle strade e dagli spalti. Lo hanno fatto nelle prime partite e la popolarità non diminuirà, quindi ci sono i presupposti perché la sorpresa sempre presente nei Mondiali sia guidata da un arabo.