Benzema a Madrid “per motivi speciali”

La fine del puzzle Benzema. Dopo la sconfitta subita dalla sua squadra dell'Al-Ittihad contro l'Al-Nasr, guidata da Cristiano. L'attaccante francese ha ricevuto molte critiche per aver chiuso i suoi social network. Non solo questo, Benzema non si è allenato con la sua squadra negli ultimi giorni del 2023 L'ultima partita dell'anno dell'Al-Ittihad è stata rinviata a causa di problemi con l'atterraggio dell'aereo, mentre non si sapeva dove si trovasse il francese. Nella penisola arabica nessuno sapeva dove si trovasse l'aggressore.

Dopo alcuni giorni di mistero senza sapere nulla di Benzema, il direttore tecnico del club Al-Arabi, che ha rifiutato di menzionare il suo nome, ha parlato ai media sauditi di dove si trovasse il francese: “Benzema è andato al Real Madrid per circostanze particolari, ha chiesto tre giorni di ferie e il club ha finito per concederglielo.“Questo è ciò che ha detto il manager”, ha detto. Inoltre ha voluto anche mettere fine ad ogni voce su una possibile partenza dell'attaccante: “Karim è professionale e connesso alla squadra“, ha concluso con enfasi.

Dopo questa “intimidazione” e prima che si sapesse dove si trovasse Benzema, i media sauditi sono stati molto duri con il francese, arrivando addirittura a dire che il giocatore potrebbe essere insoddisfatto della squadra e anche dell’idea di lasciare il calcio saudita: “Questo non lo scusa perché non fa nessuno sforzo.. Ha aggiunto: “Sta sprecando occasioni molto facili e sembra che abbia perso la voglia di giocare a calcio”.. Al momento non si sa quali siano state quelle “circostanze particolari” che lo hanno spinto a chiedere il permesso per essere a Madrid.

La Lega Saudita è ora sospesa per il prossimo meseCiò è accaduto dall'inizio della Coppa d'Asia per squadre nazionali il 12 gennaio. Il campionato, però, non riprenderà prima del 7 febbraio La squadra di Benzema giocherà una partita il 4 dello stesso mese contro l'Al-Faisaly nella Coppa del Re. Benzema dovrebbe tornare con i compagni prima di allora e giocare di nuovo a febbraio. Dopo alcuni giorni senza sapere dove si trovasse il francese, il direttore della Federazione si rese conto che si trovava a Madrid.

