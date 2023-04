Benzema, De Bruyne e Lewandowski sono nella squadra della settimana

Questa selezione garantisce una carta speciale con miglioramenti permanenti delle statistiche dei giocatori selezionati grazie alle loro prestazioni eccezionali.

EA Sports – un marchio di Electronic Arts Annunciato squadra della settimana N. 23 di Squadra finale dentro Fifa 23Questa selezione garantisce una lettera speciale con miglioramenti permanenti nelle statistiche dei giocatori selezionati grazie alle loro eccezionali prestazioni durante il fine settimana nei principali campionati di calcio di tutto il mondo.

All’interno di questa selezione di giocatori troviamo carte molto interessanti, con medie elevate e prezzi accessibili per la maggior parte dei giocatori e dei loro utenti. Fifa 23dove esistono Kevin De BruineE Karim BenzemaE Roberto LewandowskiRaphael Leao, tra gli altri.

Il primo giocatore che analizzeremo TOW23 Lui è belga Kevin De BruineIl centrocampista del Manchester City è la carta con la media più alta in questa selezione con un punteggio di 94, e il suo prezzo è di circa 706.000 monete, e questa è la terza carta di debruyne è selezionato in squadra della settimana A Fifa 23.

EA Sports ha annunciato Ultimate Team of the Week #23 all’interno di FIFA 23. EA Sports – un marchio di Electronic Arts.

Questa nuova versione ha la posizione di partenza di centrocampista, ha un miglioramento di 2 punti in velocità, 2 punti in difesa e 1 punto nel resto delle statistiche, e i suoi principali punti di forza sono i suoi 96 assist, 91 tiri e il suo obiettivo. 90 Dribbling è uno dei migliori passanti del gioco in quasi tutte le sue versioni, d’altra parte i suoi punti deboli risiedono nell’area difensiva con 70, i suoi passaggi con 79 e la sua forza fisica con 81.

Karim Benzema Selezionato in squadra della settimana La seconda volta dentro Fifa 23 E la sua nuova carta ha ottenuto 2 punti in più nel tiro, 2 punti nel fisico e 1 punto in più nel resto delle sue statistiche rispetto alla sua normale carta d’oro. Il suo prezzo è di circa 150.000 monete sul mercato Stazione di gioco E Xbox Ha una posizione di partenza dal centro verso la parte anteriore. I suoi punti di forza sono 90 nel tiro e 88 nel dribbling, mentre i suoi punti deboli sono 81 in velocità e 80 in velocità fisica.

Piace Benzema E con una media di 92, abbiamo la pole Roberto Lewandowskiche è stato selezionato in squadra della settimana Per la prima volta finora Fifa 23 E ha ottenuto un miglioramento di due punti nel ritmo, due punti nella forma fisica e un punto nel resto delle statistiche rispetto alla sua carta d’oro.Ha 92 tiri, 87 dribbling e 85 fisico, e la sua posizione naturale è il centro di attacco.

Altre carte interessanti sono incluse in TOT #23 Sono: Rafael Leao, Wijnaldum, Sané, Gabriel Jesus e Bonaventura, che sono per lo più carte dal prezzo più basso rispetto a quelle sopra menzionate e hanno statistiche interessanti.

Personalmente, penso che sia uno dei migliori. differenza della settimana Finora Fifa 23Non solo perché presentano giocatori utilizzabili praticamente in qualsiasi squadra, ma anche perché queste carte possono essere ottenute dopo il FUT Champions Day questo fine settimana.

L’elenco completo dei giocatori inclusi in Squadra della settimana #23 il prossimo:

· debruyne

· Benzema

· Lewandowski

Rafael Liao

Wijnaldum

Davide Siria

AL Medina AL Munawwarah

Tripper

Sono guarito

Onore

Cespuglio

Gabriele Gesù

Alderweireld

Bonaventura

Cavigliera

olin

McGinn

· Poesia

Redmond

Haji Safi

Gilavuguy

Mullen

Sica