Beret e Reik interpretano “Looking at the Moon” con una triste storia d’amore | Videoclip | Regalo

berretto Ci fa tornare la pelle d’oca con le sue parole che fanno pensare e cantare in parti uguali. In questo caso, lo fa insieme rick in guardando la lunauna delle canzoni che Farà parte dell’album del suo traduttore conteggio Questo fa impazzire tutti i suoi seguaci.

Attraverso il singolo, possiamo capire come a volte l’amore, anche se è quello che vogliamo, non è il massimo per noi, perché fa più male di quanto pensiamo. Questo è il Una triste storia d’amore ci raccontano Durante i tre minuti che dura la canzone. Inoltre, è accompagnato da un video che ci porta completamente nella canzone.

Questa canzone farà parte di un progetto molto speciale per Perrett e, come lui stesso ha spiegato, E ‘quasi finita. È stato attraverso i social network che ci ha annunciato di essere in grado di scrivere tutte le canzoni che faranno parte del progetto. Dopodiché, ha creato un file Un evento molto speciale in Plaza de la Luna, Madrid, per annunciare il nome e la data di uscita. dopo pochi giorni Rivela l’elenco completo dei brani Attraverso le collaborazioni possiamo ascoltare l’11 novembre in nome della resilienza.

Ora ce ne ha regalato un altro Evoluzione di questo album. Conosciamo già canzoni come Io e te Accanto al Omar MontesE il Satana insieme a si tira suE il Il giorno meno atteso o mi hai dimenticato, tra le altre cose. Come ha spiegato Perrett, tutti questi sviluppi sono “parti di flessibilità”, che lo emoziona molto grazie al supporto che riceve.

pubblicazione Viene fornito con un video molto speciale In esso ci dicono, sotto forma di immagini, cosa ci cantano con i testi, cioè possiamo vedere i sentimenti che provano gli eroi del film mentre ci dicono che “Ho capito che stare con te non fa bene a me e che posso amarti, anche se mi fai male e mi strappi la pelle“.

Clicca per giocare!