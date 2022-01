Berettini e Chinner nei quarti di finale australiani

Per quanto riguarda la storia, non c’è dubbio. Italia, Uno dei paesi in più rapida crescita nel tennis negli ultimi anni, ora Ha raddoppiato il record di libri nel suo paese. Matteo Bertini e Janick Sinner sono passati ai quarti di finale degli Australian Open, la prima volta in quasi 50 anni che due uomini australiani hanno raggiunto i primi otto in un Grande Slam.

Sinner e Berettini raddoppiano entrambi nella top 10 in Italia. Getty Images

Solo una volta l’Italia ha presentato due persone negli stessi quarti di finale del Grande Slam. Erano 49 anni fa, nel 1973 al Roland Garros, con Adriano Panata e Pavlo Bertolucci, storicamente significativi.

In quell’occasione Panata raggiunse le semifinali, perdendo contro il croato Nicola Pilik, mentre Bertolucci perse anche contro quell’avversario nei quarti di finale. La cosa migliore della panata sulla terra battuta di Parigi fu il campione nel 1976, mentre il suo compagno diede il meglio di sé nella già citata edizione del 1973.

Ora, il finalista di Wimbledon 2021, il numero 7 del mondo Bertini, si è esibito ad alto livello e per la prima volta in carriera è atterrato sulla ruota di otto migliori giocatori sul cemento dell’Australia. Un’occasione in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Da solo, Chinner, classificato 10° nella classifica ATP, 20, cinque anni più giovane del suo compagno di squadra, è passato ai quarti di finale per la prima volta agli Australian Open.

Entrambi in ottime condizioni, Berettini affronterà il più esperto francese Gale Monfils e il rivale di Sinner sarà il numero quattro del mondo greco Stephenos Tsitsipas, che lo scorso anno ha raggiunto la finale degli Open di Francia. La sfida per entrambi è dura e vanno ancora oltre.