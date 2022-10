Venti bottiglie di vodka e un menu “dolcissimo”. È stato un regalo di Vladimir Putin all’ex Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi nel giorno del suo 86° compleanno, il 29 settembre, dopo due decenni di amicizia. Secondo l’agenzia italiana La Presse, ha annunciato durante la sessione legislativa del partito alla Camera dei rappresentanti di eleggere un portavoce.

Il suo partito, Forza Italia, ha subito smentito, insistendo sul fatto che si trattava di “una vecchia storia legata a un episodio di molti anni fa”. “Qualcosa di vecchio, dal 2008” ha ribadito Antonio Tajani, il numero due della plurinumeraria candidatura de Il Cavaliere per essere il prossimo ministro degli Esteri italiano. Poco dopo, l’agenzia ha rilasciato l’audio che mostra Berlusconi mentre pronuncia le parole.





Anna Bhuj

Il leader di Forza Italia ha spiegato ai suoi sostenitori di aver risposto al presidente russo con bottiglie di Lambrusco e un’altra “dolce lettera”. “Lo conoscevo come una persona tranquilla e ragionevole”, ha dichiarato. Il fondatore di Forza Italia ha anche ricordato di aver “ristabilito i rapporti” con il leader del Cremlino, raffreddato dall’invasione ucraina.

“I ministri russi hanno già affermato in diverse occasioni che siamo in guerra con l’Ucraina perché stanno fornendo armi e finanziamenti. Non posso esprimere la mia opinione personale perché sarebbe un disastro se fosse detto alla stampa, ma sono molto, molto preoccupato”, ha detto, per la guerra. Si sente spesso parlare di interventi nucleari. Dio ci salvi da quel momento. Anche l’Ucraina chiede di entrare a far parte della NATO. Se si unirà, la guerra sarà mondiale.

Berlusconi e Putin hanno una stretta relazione da due decenni. Il presidente di Mediaset lo descrive come un piccolo “fratello” e più volte si sono invitati privatamente a casa loro. Al presidente italiano, che ha sostenuto l’annessione russa della Crimea, è stato vietato l’ingresso in Ucraina per tre anni dopo aver bevuto una bottiglia di sherry di 240 anni durante una visita del 2015 a un’azienda vinicola della penisola con il presidente russo.

Le presunte rivelazioni di Berlusconi hanno messo nuovamente nei guai Meloni Guglielmo Mangiapane/Reuters

Le rivelazioni hanno nuovamente messo nei guai Georgia Meloni, che sostiene che l’Italia non sarà il punto debole dell’Occidente contro la Russia sotto il suo prossimo governo. Il giorno prima della fine della campagna elettorale, Berlusconi aveva già creato guai dicendo in televisione che Putin era stato spinto a “trovare questa misura speciale” affinché i russi “entrino a Kiev in una settimana per sostituire il governo Zelenskyi con brave persone” . L’altro alleato di Meloni, Matteo Salvini della Lega, ha chiamato durante la campagna per il ritiro delle sanzioni contro la Russia perché riteneva che non funzionassero.

Tutto arriva quando la coalizione di destra finalizza la sua formazione di governo dopo che Berlusconi e Meloni si sono riconciliati dopo una rissa sulla lista dei ministri. Uno degli ultimi nodi della soluzione è il ministero della Giustizia, che dovrebbe andare all’ex magistrato Carlo Nordio per i fratelli d’Italia, ma come annunciato oggi da Berlusconi, l’accordo per l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellatti. Ha inoltre annunciato che Forza Italia comprenderà i Ministeri degli Affari Esteri, della Pubblica Amministrazione, dell’Università e del Cambiamento Ambientale. Meloni potrebbe essere incaricato di formare il governo del presidente Sergio Mattarella questo fine settimana e potrebbe entrare in carica pochi giorni dopo.