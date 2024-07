Beryl lancia l’allarme e il clima oceanico diventa il carburante degli uragani

Di fronte a questo uragano forte, precoce e insolito, che si è intensificato da 1 a 4 della scala Saffir-Simpson in meno di un giorno, il governo di Grenada ha dichiarato lo stato di emergenza a partire dalle 19:00 ora locale, domenica anticipazione dell’arrivo di Beryl, che dovrebbe colpire Al Jazeera.

D’altra parte, tutti i servizi di traghetto tra le isole tra Trinidad e Tobago sono stati cancellati per lunedì, mentre il primo ministro delle Barbados Mia Amor Mottley ha esortato tutte le attività commerciali non essenziali dell’isola a chiudere domenica sera prima dell’arrivo dell’uragano.

Il Servizio Meteorologico di Trinidad e Tobago ha emesso un allarme rosso per l’isola di Tobago indicando il potenziale di un grave impatto e chiedendo ai residenti di adottare misure immediate per proteggere le loro vite, i loro mezzi di sussistenza e le loro proprietà.

A ciò si aggiunge il lockdown nazionale di Santa Lucia, anche domenica sera, che rimarrà in questo stato a causa dell’imminente arrivo di Beryl, come annunciato dal primo ministro dell’isola, Philippe J. Pierre.

“Le imprese e le scuole rimarranno chiuse lunedì”, ha affermato il Primo Ministro, esortando le persone a rimanere a casa fino a quando non verrà emesso un ulteriore avviso di ritorno alla normalità.

Al contrario, anche l’aeroporto internazionale Maurice Bishop di Grenada ha sospeso le operazioni a partire dalle 18:00 ora locale e la riapertura è provvisoriamente prevista martedì mattina.

Alle Barbados, l’aeroporto internazionale Grantley Adams ha annunciato lo stesso requisito, così come Saint Lucia, l’aeroporto internazionale Hewanorra e l’aeroporto George F. L. Charles.

Un altro rapporto del National Hurricane Center degli Stati Uniti indica che il governo della Repubblica Dominicana ha emesso un avviso di tempesta tropicale da Punta Palenque verso ovest fino al confine con Haiti.

Beryl è diventato il primo uragano dell’attuale stagione degli uragani atlantici e passerà alla storia come uno degli uragani più insoliti e pericolosi, un altro avvertimento dopo la prima tempesta, Alberto, che riafferma un periodo complesso.

In meno di 24 ore, Beryl è passato da una categoria all’altra con facilità e la sua velocità massima del vento variava da 56 a 215 chilometri orari tra mezzogiorno di sabato e domenica.

I dati ufficiali indicano che Beryl è il primo grande uragano (per ora categoria 4) a generarsi nell’Oceano Atlantico negli ultimi 58 anni, e il più antico ad avere origine a est delle Piccole Antille (dove le tempeste si formano tipicamente più tardi in estate, quando il il clima è caldo). L’acqua è più calda).

Prima che l’attuale stagione degli uragani nell’Atlantico inizi il 1 giugno e finisca il 30 novembre, molti esperti hanno messo in guardia dall’eccezionale riscaldamento delle acque oceaniche che potrebbe aumentare le tempeste tropicali nei Caraibi e nel Golfo del Messico.

I meteorologi dell’Università di Miami in Florida, negli Stati Uniti, affermano che le temperature dell’acqua sono insolitamente alte nella regione atlantica – dove si sviluppa la maggior parte degli uragani – e gli oceani caldi stanno agendo come una spinta di ottano per la stagione.

Questo aumento fornisce il carburante necessario per la formazione e l’intensificazione degli uragani e delle tempeste tropicali mentre si spostano sull’oceano.

Secondo i dati del sito web Climate Reanalyzer dell’Università del Maine, la temperatura media globale della superficie del mare nell’Oceano Atlantico settentrionale ha raggiunto i 22,3 gradi Celsius alla fine dello scorso maggio, superando di 1,3 gradi Celsius la media del periodo 1982-2011.

Un rapporto pubblicato dalla stessa istituzione conferma che le acque calde del Golfo del Messico sono state un fattore importante nel sovraccarico di tempeste come l’uragano Katrina e sono legate alle forti piogge durante tempeste come Harvey e alla loro rapida intensificazione.

jf/cdg