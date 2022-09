“Better Call Saul” è stato nominato per un Emmy 46 volte e non ne ha vinto nessuno.

Il meglio di Saul su richiesta era di nuovo Ignoralo agli emmy. serie Vince Gilligan e Peter Goldprequel di Peccato concentrarsi su Saul Goodman (Bob Odenkirk)non è riuscito a impressionare gli accademici, che avevano trascurato la qualità di questi risultati potenti ed emotivi rilasciati in 2015 E da La sesta e ultima stagione Ho finito qualche settimana fa. Elogiato dalla critica e dal pubblico, La serie è andata in bianco dopo 46 nomination durante la sua corsa in ondaUn fatto insolito mostra che la fortuna non è dalla parte di Jimmy. non riconoscerti Agli Emmy Awards 2022quelli In cui abbiamo visto molte sorpreseE il

Il meglio di Saul su richiesta È stato nominato 46 volte per un Emmy e non ne ha vinto nessuno: è ingiusto?

Il meglio di Saul su richiesta Nominato agli Emmy nelle categorie più diverse: Miglior serie, Miglior attore, Miglior attore non protagonista, Miglior regista, Miglior sceneggiatura… Ma non aveva mai portato a casa una statuina prima. Tutto sembra essere cambiato di fronte al 2022, con la sesta stagione che si sta concludendo e offre un finale che gli spettatori e la stampa di nicchia hanno ritenuto praticamente perfetto. Sembra che le stelle vadano d’accordo con l’attrice Rea Seehorn Ha ricevuto la tanto attesa nomination come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Ma è successo di nuovo: la serie è diventata vuota.

SuccessioneUna delle migliori soap opera della storia moderna, fu rovesciato Il meglio di Saul su richiesta in categorie come Miglior serie drammatica e Miglior sceneggiatura, mentre Julia Garner, protagonista Ozark, sconfiggi Rhea Seehorn. La sorpresa di stasera è stata presentata da Lee Jong Jae di gioco dei calamariIl che ha derubato Bob Odenkirk di ogni possibilità. Meritano tutti i loro premi, ma Ombra di sfortuna Il meglio di Saul su richiesta Sorvola la catena più e più volte in modo inquietante. Ma non tutto è perduto. Il periodo di ammissibilità per la festa del 2022 è stato esteso al 31 maggio, il che significa che solo la prima metà della stagione 6 conterà, lasciando in onda la seconda serie di episodi (quelli che si sono verificati dall’11 luglio al 2022). 15 agosto e includeva la serie finale appropriata), così Avranno una possibilità agli Emmy 2023.

In ogni caso, Non essere ossessionato dai premi. I grandi film o serie non hanno bisogno di sopravvivere al tempo o alla memoria degli spettatori. Il meglio di Saul su richiesta Si è guadagnata un posto tra le migliori catene degli ultimi decenni, dimostrando che uno spin-off o una pre-produzione può rivaleggiare o essere migliore del prodotto originale da cui proviene. Meglio chiamare Saul otterrà il riconoscimento che merita nel 2023?