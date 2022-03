Bex, la capra robotica per il trasporto di merci autonoma di Kawasaki che puoi guidare | Tecnica

Sebbene gli esseri umani vadano d’accordo con i robot bipedi, la tecnologia si è schierata con loro negli ultimi anni. Robot a quattro zampe.

Siamo stati anche in grado di verificare con individuare Android Da Boston Dynamics o cane elettronico Xiaomi, i robot quadrupedi potrebbero non essere versatili come i bipedi, ma Sono più stabiliE il E più comodo da spostare su terreni irregolari. Possono anche salire le scale.

Sebbene la moda attuale sia di progettarli sotto forma di cani amichevoli, Kawasaki rompere lo stampo con Bex, la capra robotica per il trasporto di merci, anche assemblabile. Potete vederlo in questo video:

Il design del Bex si ispira al caribù (caribou), un tipo di capra di montagna dalle lunghe corna aguzze che vive in Asia e in Africa.

Bex è stato presentato alla fiera di robotica iREX 2022 in Giappone, ma è in fase di sviluppo dal 2015, all’interno Progetto Kaleido da Kawasaki.

Nonostante ciò forma di capra Si attira l’attenzione, sembra più una straordinaria rappresentazione teatrale per una presentazione equa che un progetto finale, perché ci troviamo di fronte robot modulare La parte superiore può essere separata dalle gambe e cambiata in qualsiasi altra parte.

Bex è fondamentalmente Un robot cargo in grado di trasportare 100 kgQuesto è il motivo dell’idea di Kawasaki Le aziende lo personalizzanoa seconda che si tratti ad esempio di un’impresa edile o di un orticoltore.



I suoi stessi creatori spiegano il loro lavoro in un’intervista compilata da Spettro IEEE: “Prima di tutto, Bex può trasportare carichi leggeri, come il trasporto di materiali in un cantiere edile. L’altra applicazione è in fase di screening. In una grande fabbrica industriale, Becs poteva guardarsi intorno e le immagini della sua telecamera potevano essere riviste a distanza per vedere cosa stavano facendo le macchine.“.

E continuano:Bex può anche trasportare i raccolti raccolti dagli esseri umani su terreni agricoli.“.

Forse la tecnologia più interessante è che, come possiamo vedere nel video, Bex cammina a quattro zampe, che è la modalità di guida per terreni ripidi. Ma Ha le ruote sulle ginocchiaquindi nelle aree urbane, piega le ginocchia, per procedere al rotolo.

Un’idea molto strana, anche se vedremo se verrà commercializzata un giorno.