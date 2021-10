Beyoncé presenta la sua nuova canzone “Be Alive” | Musica

Beyoncé Amava la settima arte, il formato cinematografico, il piccolo e il grande schermo. Dopo aver ascoltato la sua musica nel “live action” di . Il Re Leone Con una colonna sonora, un album personalizzato e il suo documentario in formato DisneyOra la solista americana ha presentato la sua nuova canzone come parte della colonna sonora originale di Sisters Biography Williams.

essere vivo Sarà il tema principale del film campionato Will Smith Che si avvicina alla data della sua prima presentazione. E per celebrare il suo imminente arrivo, non c’è niente di meglio che godersi alcune note della straordinaria composizione della superstar della world music.

“Sai quanto siamo orgogliosi? / Quanto è difficile provarci?” Ascoltare Beyoncé cantare e accompagnare la sua voce con un pianoforte che ci fa venire la pelle d’oca. E per godercelo appieno, dovremo aspettare la prima di King Richard nei cinema di tutto il mondo.

Sapevamo che Beyoncé aveva qualcosa in forno, ma siamo rimasti sorpresi da questa nuova collaborazione cinematografica dopo che ha annunciato in pompa magna che ora sta lavorando al suo nuovo album in studio da quasi due anni: “Con tutta la solitudine e l’ingiustizia di Senior Anno, penso che siamo tutti pronti per fuggire, viaggiare e amare.” E ancora risate. Sento che sta emergendo un rinascimento e voglio contribuire ad alimentare quella fuga in ogni modo possibile. In studio per un anno e mezzo».

Al momento si conoscono pochi dettagli Il nuovo album di Beyoncé Puoi prendere il bastoncino da Lemonade (2016). Sono passati 5 anni dall’uscita di questo album, ma il solista non si è fermato. Va ricordato che in questo momento ha pubblicato un album congiunto con Jay-Z, Everything Is Love, come The Carters, e l’album visivo Black is king è apparso dalla sua collaborazione con la colonna sonora di The Lion King, sopra menzionata, da cui è nato anche un giveaway.

Ora possiamo goderci la vita dentro King Richard, Una storia di auto-miglioramento in cui Richard Williams, padre di Venus e Serena, sviluppa un piano di 78 pagine per trasformare le sue figlie in atleti eccezionali. Senza mezzi a loro disposizione, le ragazze e il padre, senza alcun tipo di allenamento a tennis, si sono allenati dall’età di quattro anni al Compton Public Courts di Los Angeles.

E nel 2021, Beyoncé compie 40 anni e vuole ricordare per sempre: “Spero che i miei 40 anni saranno pieni di divertimento e libertà. Voglio sentire la stessa libertà che sento sul palco ogni singolo giorno della mia vita. Voglio esplorare aspetti di me stesso che non ho avuto il tempo di scoprire.” Mi diverto con mio marito e i miei figli. Voglio viaggiare senza lavoro. Voglio che il prossimo decennio sia uno di celebrazione, gioia, dare e ricevere amore.