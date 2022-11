Bezos ha notato il Black Friday

Il Venerdì nero Dare il via libera allo shopping natalizio, oltre che approfittare dell’occasione per regalarsi un po’. Pensiamo ai regali per i nostri parenti oa quelle cose che volevamo comprare da tempo a un prezzo inferiore.

Alla luce di ciò, il fondatore di Amazon, Jeff bezos, Tieni presente che non è una buona idea approfittare di questa giornata di sconti per ottenere un’offerta. in Intervista alla Cnnha consigliato l’uomo d’affari Chiudi il rubinetto della spesa quest’anno A causa dell’attuale situazione economica globale e dell’incertezza per l’anno 2023.

Come avvertimento, ha indicato alcuni prodotti, come Televisori a grande schermo, frigorifero o autoe consiglia di risparmiare quei soldi finché non vedi cosa succede prima Possibilità di entrare in recessioneche non è ancora successo, ma “probabilmente lo faremo molto presto”, ha affermato Bezos.

Sconti Amazon

Di fronte a questa possibilità, l’uomo che una volta era l’uomo più ricco del mondo ha applicato il consiglio che avrebbe dato ai consumatori. Ed è che Amazon prevede di operare in prossimità di essa 10.000 licenziamenti in tutto il mondo.

È il taglio più grande nella storia del gigante tecnologico. Secondo il New York Times, influenzerà Modulo hardware, nonché assistente vocale Alexa, reparto vendita al dettaglio e reparto risorse umane.

Prodotti Amazon “gratuiti”.

Per il “Black Friday” di novembre, Amazon offre alcuni dei suoi prodotti gratuitamente. Sembra allettante, ma non lo è, è una truffa. nuovo Travestimento da phishing Si intitola “5.000 prodotti gratuiti su Amazon”.

Questo post è già circolato intorno a queste date negli anni precedenti. È importante, se ti imbatti in questo annuncio, Non interagire con luianche se compili la ricerca o la condividi con i tuoi contatti WhatsApp, perché solo con questi click possono effettivamente utilizzare i nostri dati per iscriversi al servizio di pagamento.