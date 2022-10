Biden e DeSantis si alleano per aiutare le persone colpite dall’uragano Ian – NBC 7 Miami

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha accompagnato il presidente Joe Biden e la First Lady Jill Biden in un tour delle aree più colpite ed entrambi hanno confermato il loro impegno per ricostruire i danni durante un incontro che ha messo da parte le divergenze politiche.

DeSantis ha colto l’occasione per ringraziare Biden per la cooperazione tra le due parti per assistere le vittime e aiutare a ricostruire le aree più colpite il prima possibile.

Inoltre, Biden ha ribadito l’impegno della sua amministrazione a ricostruire le aree colpite della Florida occidentale, dicendo che si tratta di unire il paese.

Il presidente ha sorvolato aree come Sanibel Island e Fort Myers con sua moglie e il governatore. Ha detto di essere stato toccato dall’entità del danno che aveva causato e ha confermato di aver incaricato la sua amministrazione di utilizzare tutti gli elementi del governo federale per fornire assistenza immediatamente.

Il governatore ha anche annunciato che più di 2.500 persone sono già state trovate disperse e che le squadre di ricerca e soccorso continuano a cercare altre persone scomparse.

Il presidente, il governatore e altri funzionari locali si sono incontrati con imprenditori e residenti colpiti di Fort Myers e hanno assicurato loro che avrebbero lavorato instancabilmente per ricostruire le loro vite, anche se il lavoro per farlo potrebbe richiedere diversi anni.