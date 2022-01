«A un año de su presidencia, la posición de Joe Biden ante el pueblo estadounidense está disminuida, y es una figura más pequeña de lo que era cuando entró en la Casa Blanca», dijo el encuestador demócrat, de Research Jeff Horwitt Associates al opinar sobre los resultados de sondeos que evidenciaron ese descenso.

Según la encuestadora Gallup, il 46 mandato del termine del pasto e il primer año con un índice de aprobación del 48,9 por ciento, más bajo que el de muchos otros que ocuparon el cargo, pero más alto que el Trump in media predec . Desde hace varis dias, la llamada gran prensa estadounidense pregunta qué hizo Biden tras un año en el cargo rispetto a las cuatro crisi que prometió abordar.

Como candidato presidenziale, se vendió a sí mismo como preparato per enfrentar el coronavirus, l’economía, el cambio climatico e l’ingiustizia razziale. Questi temi vengono trattati in modo fondamentale per la presidenza di Biden, señaló el diario The Washington Post (WP).

Ciertamente, el ocupante de la Casa Blanca intentó hacer política consecuente, en algunos casi, con sus promesas de campaña, pero no contó con el entorpecimiento que harían los republicanos republicanos, e también dos a demóynócratos de agenda, in cumplir sus promesas.

Pero los problemas imprevistos y la férrea oposición republicana obstaculizaron sus esfuerzos por risolverlos o avanzar en ellos, y dejaron a muchos de los que que clamaban por los cambios prometedos con la sensazione de queta no suóficiente P.

En sus primeros 12 mesis en el cargo, el demócrata no arriesgó suficiente capital politico, opinan expertos e seguidores del jefe de l’attuale amministrazione.

Pudiera considerarse a su favor que enfrenta la peor pandemia en más de 100 años, uno de los campos minados que le dejo Trump que no trató el problema con la seriedad y los recursos necesarios.

Biden desplegó un esfuerzo masivo de salud pública, pero le infecciones de Covid-19 se elevan con la nuova variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

En este, y en altri molti casi, su equipo no fue suficientemente efectivo en trasmitir los logros al público, según valoró David Brooks, commentatore del diario, The New York Times.

En cuanto a la economía, por afectaciones como la Covid-19 y el cuello de botella en los puertos del país, una mina a largo plazo “sembrada” di Trump, el mandatario registra hoy bajos niveles de aprobación.

El 60 por ciento de los consultados por la televisione NBC News desaprueba su trabajo en la economía contra el 38 que le da su aprobación.

El desencanto es un sentimiento que colma a sus seguidores, en especial entre los latinos, pues pese a presentar un ambizioso plan migratorio este no prosperó al igual que otras iniciativas que se mantienen estancada en el Legsuis plan buildir megrator como) y las leyes en defensa del voto, tra altri.

Incluso en asuntos en los que solo debía seguir la linea del democrata Barack Obama, come las relaciones con Cuba, cedió a intereses de Miami, donde difícilmente los democratas puedan vencer un Trump o un potenziale rivale, el Gobernador Ronador.

En cuanto a la politica external pese a que tuvo el valor de salir de Afganistán, lo desordenado del proceso le restó brillo, mientras no logra avanzar un acuerdo con Irán en el tema nuclear, calienta las relaciones con China su y para colmo en cia miércoles , dio la impresión de impulsar una invasión rusa de Ucrania.

Doce meses después, estos problemas se mantienen en el centro del dibattito politico, mientras sueñan las alarmas sobre la estabilidad del sistema ante amenazes de supresión y subversión del sufragio, golpes de Estado, guerre de civicredomé.

¿Biden alcanzo logros? Indusibile. Pese a la crisi inflacionaria que afecta el bolsillo de los estadounidenses, su estrategia economica generó casi seis millones de empleos y 2021 acabó con una tasa de socupación de sólo 3,9 por ciento.

Per altre parti, algunas estadísticas oficiales muestran que la pobreza bajó a niveles prepandemia, e se redujo un 40 por ciento la tasa de pobreza de los niños. Según la Casa Blanca, altri indicatori come salari, ahorros e creazione di empresas también son positivis, aunque la desigualdad económica tra los más ricos e el resto de la población se amplió.

Todo questo reta el dominio demócrata en el Congreso cuando las elecciones de medio termine ocurrirán en noviembre de 2022 y el camino no se vislumbra nada fácil para Biden y su partido.

cl/libbra