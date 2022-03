Biden ha dichiarato prioritario il controllo dei prezzi; Chiudere lo spazio aereo delle compagnie aeree russe

2 marzo 2022 | 8:09

Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden Ha sottolineato che la sua priorità principale è Controllo dell’inflazione negli Stati Unitievidenziando gli elementi “bloccati”. Ricostruisci meglio come mezzo di Aumenti di prezzo moderati Costa il sostegno degli elettori.

Nonostante la forte economia, l’inflazione ha battuto record che non si vedevano da quattro decenni.

Ha sottolineato che “la mia priorità principale è il controllo dei prezzi” in un paese in cui si stanno svolgendo le elezioni affari economici Pochi mesi dopo elezioni di medio termine Repubblicani, ancora sotto la forte influenza del suo predecessore Donald Trumppossono strappargli il controllo del Congresso.

Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato il "ruolo essenziale" che svolge

Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato il “ruolo essenziale” che svolge Riserva federale Nel controllo dei prezzi ha esortato i senatori a confermare i loro candidati Manuale della banca centrale.

Inoltre, ha insistito per chiedere più concorrenza industrie monopolistiche Un’indagine è stata annunciata contro vettore dell’oceano “Imporre tariffe eccessive alle imprese e ai consumatori americani”.

Ha chiesto prezzi più bassi per i farmaci, in particolare l’insulina, come quella usata da Joshua Davis, un adolescente con diabete e ha chiesto un caloroso benvenuto.

Inoltre, ha promesso di ridurre il deficit e di possederlo Altri prodotti “Made in America”. Per non essere “alla mercé delle filiere estere”.

Il presidente 79enne deve affrontare una montagna di sfide politiche Rendendosi conto che la sua popolarità nei sondaggi scende dopo 14 mesi in carica a circa il 40%.

Vietare i voli russi nello spazio aereo statunitense

Come parte del suo discorso, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Divieto di volo russo a noi spazio aereo, a seguito di misure simili a Unione Europea e il Canada dopo l’invasione russa della vicina Ucraina.

“Sto annunciando che ci uniremo ai nostri alleati nel chiudere lo spazio aereo statunitense a tutti i voli russi, isolando ulteriormente la Russia e aggiungendo ulteriore pressione alla sua economia”, ha affermato nel suo discorso sullo stato dell’Unione.

ordini Amministrazione federale dell’aviazione Dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti in vigore alla fine di mercoledì e Le operazioni saranno sospese Per tutti gli aeromobili controllati da, per o nell’interesse di un cittadino russo.

Il Ministero dei Trasporti ha precisato che tale restrizione comprende Voli passeggeri E il Gravidanzaanche voli regolari E il cartaChiusura efficace dello spazio aereo statunitense a tutte le compagnie aeree commerciali russe e ad altri aerei civili russi.

Chiedere approvazione per riformare ‘finalmente’ il sistema dell’immigrazione

Biden, che ha incluso questioni nella sua agenda presidenziale, ha osservato che “la risposta non sta nel definanziare la polizia”, ​​ma nel “finanziarla”, visti i problemi di insicurezza in alcuni quartieri e città.

o Migrazione attraverso il confine meridionalec, dove l’hanno preso?centinaia di migliaia di immigrati, Molti di loro dall’America Centrale hanno chiesto al Congresso di accettare la riforma dell’immigrazione “una volta per tutte” perché non è solo la cosa giusta da fare, ma anche “la cosa economicamente intelligente da fare”.

Con informazioni da Agence France-Presse e Reuters

Oltre a unire il presidente, fu insediato come difensore delle pari opportunità Per le minoranze e il protettore degli svantaggiati, come i minori transgender, nei confronti dei quali alcuni Stati conservatori adottano misure che contrastano con i processi medici che alcuni di loro seguono.

Allo stesso modo, ha cercato di sollevare il morale degli americani che soffrono di depressione pandemica. “COVID-19 non dovrebbe più controllare le nostre vite”, ha detto ai legislatori senza maschere dopo aver allentato le misure sanitarie.

Con informazioni da Agence France-Presse e Reuters