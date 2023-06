Biden inserisce il presidente cinese nella lista dei “dittatori”

Durante un ricevimento con i donatori del Pd, il presidente Joe Biden ha inserito il suo omologo cinese, Xi Jinping, in una lista di “dittatori”.

Riferendosi alla crisi in cui gli Stati Uniti hanno abbattuto un pallone cinese che Washington sosteneva fosse una spia, Biden ha detto che Xi “non sapeva di essere lì”.

“È molto imbarazzante per i dittatori quando non sanno cosa è successo”, ha detto a un ricevimento democratico in California.

“Quando [el globo] caduto [Xi Jinping] Era molto imbarazzato e ha negato di essere lì”.

La Cina ha denunciato le osservazioni di mercoledì come “ridicole”.

“Questo commento da parte degli Stati Uniti è davvero ridicolo, estremamente irresponsabile e non riflette la realtà”, ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri. Ha aggiunto che si trattava di “un’aperta provocazione politica”.

L’evento arriva dopo che il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha concluso lunedì una visita di due giorni a Pechino, la prima per un capo della diplomazia statunitense in quasi cinque anni, nel tentativo di allentare le tensioni tra le due potenze mondiali. .

Biden ha anche detto della Cina e di Xi che ora sono “in una posizione in cui vuole avere di nuovo una relazione”, lodando il “buon lavoro” di Blinken a Pechino, ma avvertendo che “ci vorrà del tempo”.