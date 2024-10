Biden non rinnoverà la libertà condizionale umanitaria per cubani, venezuelani, nicaraguensi e haitiani alla scadenza tra due anni

Il governo del democratico Joe Biden ha annunciato venerdì che non prolungherà il mandato presidenziale Parole Un programma umanitario che ha permesso a centinaia di migliaia di migranti provenienti da Cuba, Venezuela, Nicaragua e Haiti di entrare nel Paese con un permesso di soggiorno e di lavoro di due anni. Con un aggiornamento attivo Pagina Internet Per quanto riguarda le regole di questo programma (formalmente noto come CHNV), il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha chiarito che non esiste alcuna possibilità di rinnovare il permesso dopo due anni, quindi i richiedenti dovranno cercare un altro beneficio di immigrazione o abbandonare il programma. nazione.

“Lui Parole “Scadrà automaticamente allo scadere di un periodo massimo di due anni dal momento della concessione”, si legge sul sito: “Se non hai richiesto lo status legale, devi lasciare il Paese”, lo conferma il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale la decisione a Telemundo News, e ha detto che alcune delle persone colpite potranno richiedere benefici legati all’immigrazione attraverso il sito web dei Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione (USCIS).

In totale, più di 2,6 milioni di migranti provenienti da Haiti, Nicaragua, Venezuela e Cuba hanno richiesto l’ingresso nel programma a partire da luglio, con un’altra richiesta simile da parte degli ucraini. Secondo i dati federali del programma, che mira a prevenire gli attraversamenti illegali delle frontiere, più di 530.000 persone sono state autorizzate a viaggiare negli Stati Uniti.

Tra le persone colpite ci sono più di 110.000 cubani, 210.000 haitiani, circa 93.000 nicaraguensi e 117.000 venezuelani già presenti nel paese, secondo i dati di luglio del Dipartimento di Sicurezza Interna, con un permesso di due anni ormai non prorogabile.

programma Parole Gli aiuti umanitari consentono l’ingresso fino a 30.000 persone all’anno da questi paesi. È stato temporaneamente sospeso per indagare sulle accuse di frode, ma il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale lo ha riattivato a fine agosto con nuovi controlli per cercare di evitare violazioni.

Sebbene la durata sia limitata a due anni, il programma rimane valido per i nuovi candidati provenienti da questi quattro paesi. I benefici sono stati estesi agli afghani e agli ucraini.

Il programma è entrato in vigore nell’ottobre 2022 per gli immigrati venezuelani, con la scadenza del beneficio per i primi beneficiari alla fine di questo mese. Nel gennaio 2023, il suo ambito è stato ampliato per includere cubani, nicaraguensi e haitiani.

Il 30 settembre, il governo ha pubblicato la norma finale per la nuova politica di immigrazione, in vigore da giugno, che inasprisce le restrizioni al diritto di asilo per coloro che attraversano illegalmente il confine quando il numero di arrivi supera quello giornaliero.

In base alle nuove restrizioni, già in vigore, la chiusura delle frontiere per l’asilo al di fuori dei porti di ingresso si applica quando il numero medio di arrivi giornalieri negli ultimi sette giorni supera le 2.500 persone, ma con alcune modifiche che potrebbero rendere le restrizioni praticamente permanenti.

Biden, che ha subito pressioni a causa del numero record di attraversamenti in un anno elettorale in cui la questione dell’immigrazione è considerata fondamentale, lo scorso giugno ha emesso una prima versione di queste restrizioni sull’immigrazione clandestina.

Queste norme sono entrate in vigore immediatamente, chiudendo le frontiere per l’asilo; Con le nuove modifiche, questa chiusura potrebbe essere praticamente permanente, a meno che la giustizia non la impedisca. Da quando è entrato in vigore a giugno, gli incroci sono stati ridotti del 55%.

Il governo sostiene di aver compensato questa politica ampliando le modalità con cui gli immigrati possono fare domanda per vivere e lavorare temporaneamente negli Stati Uniti, come ad esempio il Parole L’umanità, che ora ha deciso di limitarne la durata.