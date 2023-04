Biden, Petro e la chiave dell’emisfero

I due presidenti hanno tenuto il loro primo incontro bilaterale da quando sono entrati in carica il giorno prima, e per alcuni analisti il ​​fatto sottolinea l’importanza che Washington attribuisce al suo rapporto con Bogotà.

Durante l’incontro, Petro ha chiesto una revisione della politica unilaterale nei confronti dell’America Latina e ha chiesto che la regione sia uno spazio per la pace e ha chiarito al suo ospite che non avrebbe fornito armi all’Ucraina.

Ha anche insistito sulle questioni ambientali, un punto in cui Biden ha promesso di investire 500 milioni di dollari in un fondo Amazon, come parte degli sforzi dei due paesi per affrontare il cambiamento climatico.

Il governatore sudamericano ha confermato nello Studio Ovale, dove si è discusso anche della lotta al narcotraffico nella regione e della crescente ondata migratoria nell’emisfero.

Per quanto riguarda la situazione in Venezuela, Petro ha dichiarato alla stampa che la prossima settimana si terrà a Bogotà una conferenza ad alto livello, a cui seguiranno i colloqui in Messico per riattivare i dialoghi tra il governo di Caracas e l’opposizione politica.

E ha ritenuto che l’obiettivo finale sia che il popolo venezuelano decida liberamente il proprio destino sociale e politico, senza sanzioni e senza pressioni.

Il capo di stato colombiano ha anche sollecitato la creazione di una “Grande Alleanza per il progresso nelle Americhe”, sottolineando la necessità di espandere la libertà, la democrazia e l’energia pulita.

Pietro è arrivato nella capitale per un viaggio di cinque giorni per celebrare il bicentenario delle relazioni Usa-Colombia.

Durante la sua permanenza qui, il presidente colombiano ha tenuto colloqui presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, e presso l’Organizzazione degli Stati americani; Inoltre, ha incontrato in Campidoglio i legislatori della commissione per le relazioni estere del Senato.

Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale e di investimento della Colombia, con investimenti significativi nei settori minerario e manifatturiero.

Nel Paese sudamericano ci sono otto basi militari del Pentagono che nei precedenti governi hanno operato nella Casa de Nariño nella totale impunità come parte della sistematica e continua aggressione contro il Venezuela.