Biden si vendica di Trump

L’Avana Cuba. – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha appena annunciato che cercherà la rielezione, aprendo una possibilità Rielezione Con l’indescrivibile Donald Trump.

Nell’annuncio video, Biden si presenta come il vincitore di Trump, quindi il democratico è nella posizione migliore per sconfiggerlo di nuovo. L’attuale presidente, che a ottant’anni è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti, è finora l’unico patrimonio del suo partito, che nei sondaggi preferisce un volto nuovo, ma non lo trova.

Nel video, Joe Biden non cita direttamente Trump, ma avverte che il Paese è minacciato dagli estremisti del MAGA, acronimo inglese di Trump Campaign, Facciamo di nuovo grande l’AmericaIl che include l’idea sbagliata che gli Stati Uniti siano l’America… e non ci siano più persone.

rinforzo della trincea;

Da quando Donald Trump ha accennato alla sua candidatura, il caucus democratico ha iniziato a prepararsi ad affrontare il flusso costante di bluff scatenati dal miliardario ribelle, senza annunciare ufficialmente la sua candidatura presidenziale.

Per questo la stampa americana conferma che il team della campagna di Biden ha preparato un piano che rispondesse alle azioni della parte repubblicana, in particolare dell’ex presidente.

L’idea è di continuare ad affinare l’argomentazione secondo cui i quattro anni in carica di Donald Trump non hanno lasciato una vera svolta. Inoltre, uno dei punti di attacco speciale dei democratici sarebbe sicuramente la condanna del tentativo dell’alt-right di assaltare la Casa Bianca, evento in cui resta poco chiaro il coinvolgimento dell’ex presidente.

Per ora, come un vecchio pugile, Biden si è messo i guantoni e ha regalato una rivincita a Trump.