Biden vede “progresso” nell’economia americana

Washington (EFE) – Oggi, giovedì, il presidente americano Joe Biden ha celebrato i “progressi” raggiunti dall’economia americana rappresentati dal taglio dei tassi di interesse annunciato dalla Federal Reserve, ma ha sottolineato che non ha intenzione di “dichiarare la vittoria” perché lui tuttavia… C’è del lavoro da fare.

” Cerchiamo di essere chiari, il taglio dei tassi di interesse della Fed non è una dichiarazione di vittoria, ma una dichiarazione di progresso. È un segno che siamo entrati in una nuova fase della nostra economia e della nostra ripresa”, ha detto in un discorso al Club economico di Washington.

Le sue parole arrivano il giorno dopo che la Federal Reserve ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di mezzo punto. Si tratta del primo calo dopo un ciclo di 11 rialzi iniziato nel marzo 2022, quando l’inflazione salì bruscamente a causa della pandemia e della guerra in Ucraina.

Biden afferma di celebrare una vittoria nell’economia americana

Biden ha osservato che i tassi di interesse oscillano ora tra il 4,75% e il 5%, il che consentirà agli americani di ottenere prestiti più economici per acquistare case, veicoli e altri beni.

“Non sono qui per celebrare la vittoria. Sono qui per parlare di quanta strada abbiamo fatto e di come abbiamo costruito le basi per un futuro più prospero ed equo per gli Stati Uniti”, ha aggiunto il presidente.

Attraverso il suo discorso, ha spiegato come vuole che la sua eredità economica venga ricordata prima di cedere il potere, nel gennaio 2025, al vincitore delle elezioni del 5 novembre, in cui il vicepresidente e candidato democratico, Kamala Harris, e l’ex presidente e presidente Partecipano i repubblicani. Candidato Donald Trump (2017-2021).

Biden ha fatto più volte riferimento al suo “predecessore”, con un chiaro riferimento a Trump, senza però citarlo per nome.

Ad esempio, ha criticato lo stato in cui Trump ha lasciato l’economia prima di lasciare la Casa Bianca, e ha citato la pressione che ha esercitato sulla Fed durante il suo mandato, invitandola pubblicamente a tagliare i tassi di interesse su Twitter (ora X).

Biden ha dichiarato: “A differenza del mio predecessore, rispetto l’indipendenza della Federal Reserve”, e ha affermato che da quando è arrivato alla Casa Bianca non ha “mai” parlato con il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

“Il danno alla nostra economia sarebbe enorme se perdessimo questa indipendenza”, ha avvertito.

Il presidente americano presenta la sua strategia economica

Nel corso del suo intervento, durato poco più di mezz’ora, ha illustrato i principali pilastri della sua strategia economica, a cominciare dalla risposta alla pandemia di Covid-19, che prevedeva assegni per chi ha perso il lavoro e sgravi fiscali per le famiglie. Con un nuovo figlio.

Ha anche parlato del lavoro della sua amministrazione per affrontare l’inflazione globale, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha contribuito a far salire i prezzi della benzina al livello record di oltre 5 dollari al gallone nel 2022.

Biden ha sottolineato che il prezzo medio nazionale della benzina è ora pari a 3,22 dollari e ha affermato che in alcuni stati, come il Delaware, il prezzo è inferiore a 3 dollari. Il presidente, che vive in quella zona, ha scherzato: “Ora posso tornare a casa mia e fermarmi a un distributore di benzina”.

Ha concluso che la sua piattaforma economica investe “in tutti gli americani” attraverso misure sociali e pensa “al futuro” attraverso investimenti nella tecnologia, compresa la produzione di microchip negli Stati Uniti per evitare interruzioni delle catene di approvvigionamento.