Biglietti Taylor Swift Lisbona: prezzi, orari e dove acquistare online i biglietti per i concerti

ILdel cantante americano Taylor Swiftquando si annuncia Tappa europea del suo “ERAS Tour”rivoluzione in tutto il mondo. Nonostante il fatto che questo tour sia iniziato qualche mese fa negli Stati Uniti, il suo arrivo in Europa ha elegantemente sollevato le aspettative.

Quando e quando vengono rilasciati i biglietti per Taylor Swift Lisbona

I biglietti per il concerto di Taylor Swift a Lisbona all’Estadio de la Luz, partono oggi, mercoledì 12 luglio alle 12:00 da Ticketmaster.

Dove acquistare i biglietti per il concerto di Taylor Swift?

I biglietti per i concerti di Taylor Swift a Lisbona saranno in vendita oggi, mercoledì Attraverso il sito Web di Ticketmaster.

La piattaforma dice che per arrivare all’acquisto del biglietto È necessario che gli utenti si siano precedentemente registrati su un sito abilitato alla registrazione. Registrati per accedere all’acquisto del biglietto che non garantisce l’accesso alla vendita o all’acquisizione del biglietto, come dichiarato dalla piattaforma.

persone registrate Ottenendo un codice esclusivo si avrà accesso preferenziale per l’acquisto dei biglietti in ogni città. Coloro che desiderano avere accesso alla vendita dei biglietti in diverse città Devono registrarsi una volta per ogni città che desiderano frequentareS.

Prezzi dei biglietti per il concerto di Taylor Swift a Lisbona

I prezzi dei biglietti per il concerto di Taylor Swift variano in base al tipo di biglietto e alla località:

Ingresso parzialmente a bassa visibilità: Da 58,65 a 194,75 sterline

Ingresso vista laterale: Da 68,82 a 228,53 euro

erpice: Da 68,82 a 228,53 euro

Suggerimento generale: 129,55 euro SÌ

SÌ Anteriore, sinistro e destro, per pista: 202,25 euro

Biglietto VIP “Pronto per questo”: 325,52 euro

Biglietto VIP “Me lo ricordo benissimo”: 390,06 euro

Biglietto VIP “Karma Siddiqui”: 454,60 euro

Biglietto VIP “Ci vorrà molto tempo”: 777,31 euro

Pertanto, il cantante andrà in Europa per esibirsi nelle più grandi città del vecchio continente e mostrare loro Ultimo album “Midnights”che è diventato rapidamente l’album più ascoltato in streaming su tutte le piattaforme digitali.