Bikini Dua Lipa che disegna tutte le forme e vende a meno di 10 euro

Dua Lipa è ancora immersa nel suo tour nostalgia per il futuro attraverso l’Europa. La cantante britannica si è esibita questo fine settimana a Monaco e Vienna, conquistando il pubblico con le sue canzoni amare di nuovoE cuore freddo anche sollevare. Alcuni dei brani che canterà questa settimana a Bologna, dove terrà tre concerti.

Tra recitazione e recitazione, l’artista ha condiviso con i suoi milioni di follower su Instagram i suoi piani per godersi il tempo libero. In questa occasione, Dua Lipa ha lanciato un bikini per prendere il sole e combattere le alte temperature nuotando nel fiume con le sue amiche e ballerine.

Dua Lipa in un vestito Britney Bikini di Leslie Amon Instagram @leslieamonswim

Dopo essere stato spazzato via qualche settimana fa bikini bianco Di Leslie Amon con farfalle sullo scollo e spalline alla moda che avvolgono il ventre, la cantante questa volta ha scelto una delle infinite stampe e design che incarnano tutta la sua personalità.

Dua Lipa nella sua giornata al fiume che condivide con i suoi follower su Instagram Instagram duale

La 26enne ha postato diverse foto in cui si vedono top e slip con stampa floreale sui toni dell’arancione e del rosa. Il top bikini a triangolo è uno dei classici che si indossa ogni estate e ha il collo all’americana, uno degli outfit più sexy in cui si ottiene l’effetto visivo di un collo lungo e spalle più eleganti.

Bikini Dua Lipa con stampa floreale Instagram duale

Un capo che si abbina a mutandine con cintura annodata in vita e dà il tono alla zona, poiché si adatta alla silhouette. Dua Lipa abbina questo bikini a un accessorio che ha trionfato negli anni 2000 e che da tempo minacciava di tornare di moda.

Leggi anche

Di cintura gioiello a catenache è complementare a molti modelli e Sono le ragazze Lo ha indossato l’anno scorso e ha abbellito la vita. Ha scelto una catena d’oro sottile, ma altre celebrità scelgono cinture con conchiglie o catene spesse da indossare, ad esempio, sopra un costume da bagno.

Top bikini Shein è in

Al momento, la firma del bikini Dua Lipa è sconosciuta ma in è in Esiste un modello simile che costa meno di 10 euro. Il rivenditore cinese vende un top triangolare in arancione e fucsia con una stampa floreale rosa, due colori di tendenza in questa stagione. Costo del pezzo 6 euro È disponibile in tre diverse dimensioni. Abbinabile a mutande della stessa marca ad un prezzo 5 euro O con un semplice tono di base.