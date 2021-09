Bild è lasciato vuoto per incontrare Barbock | Aggiornamento Europa | DW

Giornale quotidiano foto, il più letto in Germania, questa domenica (09.05.2021) ha pubblicato uno spazio vuoto teoricamente dedicato a un’intervista alla candidata di Los Verdes alle elezioni generali, Annalena Baerbock, che a quanto pare ha affermato che non c’era tempo per darla.

“Qui la candidata potrebbe spiegare come intende governare e quali valori rappresenta. Ma dopo diverse settimane di esitazione, si è rifiutata di farlo perché a quanto pare non ha trovato il tempo per farlo”, afferma l’edizione domenicale di esso. Media la parte superiore della pagina in questione.

La prossima settimana annuncerà un’intervista alle elezioni del 26 settembre con il candidato conservatore Armin Laschet e un’altra con il socialdemocratico Olaf Schultz.

Barbock, salita dopo essere stata candidata, lo scorso marzo, al primo posto nell’intento di votare, è poi scesa al terzo posto dopo successive cadute personali, oltre a esporre contraddizioni nella sua biografia e sospetti di plagio in un libro.

I sondaggi d’opinione indicano ora il Partito socialdemocratico (SPD) del vicecancelliere e ministro delle finanze Schulz come la forza più votante, mentre il secondo posto si allinea con Laschet, leader dell’Unione Cristiano Democratica (CDU), il partito del cancelliere Angela Merkel.

I socialdemocratici prevedono il “Politbarometro” della televisione pubblica ZDF con il 25% dei voti, tre punti in più rispetto al blocco conservatore Lachette, mentre Los Verdes lo stima al 17%.

fotoInvece, l’SPD estende il suo vantaggio sui conservatori di cinque punti – dal 25 al 20 percento – lasciando Los Verdes con il 16 percento. (EFE)