Bill Gates ha cambiato la sua strategia di investimento e dice addio a Warren Buffett

cambiamenti in altre procedure

Sebbene la Corporation abbia ridotto la sua partecipazione nel conglomerato, non sono state apportate modifiche alle sue partecipazioni in Microsoft Corporation, Canadian National Railway e Waste Management, che sono le tre partecipazioni più importanti nel suo portafoglio. Inoltre, ha venduto l’intera Weber Inc (WEBR), che non è più quotata in borsa.