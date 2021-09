Bill Gates risponde ai miliardari ossessionati dai viaggi nello spazio | vita

Bill Gates è coinvolto in diversi progetti, ma i viaggi spaziali non sono tra questi e ne ha spiegato il motivo.

Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson fanno molto di più che gestire grandi aziende famose o il loro enorme potere d’acquisto, sono anche Molto interessato alla corsa allo spazio e indirizzare i loro sforzi per raggiungere il successo in questo senso. È una lotta commerciale che considerano di grande importanza per il futuro.

È innegabile che ci sia stata qualche polemica con queste aziende e quando Jeff Bezos è entrato nello spazio, abbiamo potuto vedere che si trattava anche di se stessi. Ognuno ha la propria opinione a riguardo e recentemente Siamo riusciti a scoprire che Bill Gates.

Bill Gates partecipa a molti progetti commerciali e Persone caritatevoli attraverso la sua fondazione O finanziamenti a terzi, ma non ha mostrato alcun interesse a partecipare alla corsa allo spazio, ed è stato chiesto a riguardo.

Sul popolare programma americano The Late Late Show, questa settimana è stato mostrato un programma speciale chiamato Climate Night e l’ex presidente di Microsoft Intervistato da Zoom. Questo è uno spettacolo in cui l’umorismo continua e l’ospite James Corden ha il suo stile di intervista.

Durante il suo incontro con Bill Gates, lo ha ringraziato non appena ha chiamato”essere L’unico miliardario che non prova a fuggire dalla Terra In un’astronave adesso“Poi ha chiesto.”Perché questo è qualcosa che interessa ai miliardari ora? Cosa ne pensi?“.

La risposta di Bill Gates è stata più orientata verso le sue preoccupazioni: “Non lo so, sono diventato ossessionato da cose come la malaria e l’HIV e per liberarmi di quelle malattie, e probabilmente sono stanco dei cocktail parlanti di malattie.“Finalmente è stato condannato”spazio? Abbiamo molto da fare sulla Terra“.

Si potrebbe pensare che la risposta sia stata educata, nonostante i messaggi di Corden e Gates Nascondi qualche critica verso questa corsa allo spazio che viviamo.