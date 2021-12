Billie Eilish ama cambiare look: tutte le acconciature che l’artista ha indossato dal 2016 a oggi | Moda e bellezza

billie eilish L’ho fatto di nuovo. L’artista americano è, A soli 19 anni, era un’icona della moda. Soprattutto quando si tratta di tendenze capelli. Ebbene, nonostante la sua giovinezza, l’autrice cattivo ragazzo Non smette di innovare a sua immagine, per un motivo o per l’altro, vive in costante cambiamento, senza dubbio, lo amiamo.

L’ultimo sviluppo della sua immagine è arrivato pochi giorni fa, quando l’artista ha caricato una foto su Instagram che mostrava di essersi lasciata alle spalle il biondo platino che indossava dallo scorso marzo e che ci sono volute sei settimane per realizzarlo. Ora Billie Eilish Chestnut.

Ma prima del biondo platino e del castano, la cantautrice aveva già optato per tingersi i capelli in una lunga lista di colori che andavano dal Toni fantasia fino al nero corvino. Inoltre, insieme ai cambi di colore, Eilish ha anche serializzato acconciature molto diverse che ci hanno permesso di vederla in immagini molto diverse.

Qui vi proponiamo una compilation con Guarda Cosa ha indossato questa star internazionale negli ultimi anni:

Il 2016 è l’anno dei lunghi capelli argentati

Nell’ottobre 2015 Billie Eilish un record occhi oceanici E nel 2016 si è diffuso su Spotify tanto che alla fine dello stesso anno, Interscope Records lo ha pubblicato ufficialmente, regalando ad un giovanissimo artista Avevo solo 15 anni all’epoca.

Nonostante la sua giovane età, la giovane donna aveva già mostrato l’immagine di una ragazza tosta, che era senza dubbio aiutata dai suoi lunghi capelli argentati.

2017 il momento dell’avvicinamento alla meta

benché ricerca È rimasta molto coerente durante l’inizio della sua carriera, e si può dire che per tutto il 2017 in California Il test era tra il bianco e il grigio, in modo che, a seconda del momento, possa essere visto con Tonalità più scure o più chiare con radici più o meno pronunciate. Ovviamente, in ogni momento, Eilish ha tenuto i capelli lunghi.

2018, il momento in cui è iniziato il cambiamento

Nel 2018, Eilish si è concentrata sul business il suo album Quando anneghiamo tutti, dove andiamo? E ha deciso, mentre componeva, di cambiare gradualmente il colore dei suoi capelli, ma senza lasciare la pittura che gli ha dato la sua zona di comfort durante i suoi primi anni di musica. Quindi, Passa gradualmente dal bianco al grigio scuro.

Ma la cosa non si è fermata qui. Quest’anno, Eilish ha sperimentato la sua pettinatura ed è passata da un grigio uniforme a una sfumatura con punte più scure, e in seguito a Toni chiari, scuri e persino blu mescolati con riflessi neri.

2019, dal nero al duo iconico

Nel 2019, Billie Eilish diventa tutta nera. Quindi l’artista si è tuffata nell’uscita del suo primo album e ha deciso di lasciarsi alle spalle i brani fantasy. Tuttavia, questa decisione è stata di breve durata. Nello stesso anno Eilish si è fatta un taglio con la frangia aperta e ha schiarito la parte superiore dei suoi capelli e l’ha tinta di verde fluorescente colui il quale Ha indubbiamente distinto l’immagine che il mondo ha dipinto di lei.

Inoltre, alla fine di quest’anno, siamo riusciti a vederla con i capelli più naturali in un video per la canzone “Xanny”, dove indossava capelli castani molto naturali.

Nel 2020 tutto si è fermato, e anche la sua immagine

Nel 2020, il Covid-19 ha fermato il mondo e anche gli accordi di Billie Eilish. L’attrice ha mantenuto il suo taglio di capelli e Si possono vedere solo lievi differenze nell’intensità del tono del fluoro O la quantità di capelli che copriva.

2021, un nuovo album e tre nuovi look

Bene, sono già entrato 2021 Eilish ha pubblicato il suo secondo album, Più felice che mai E ha anche deciso di dare una svolta drastica alla sua immagine. L’artista ha lasciato alle spalle i suoi caratteristici capelli bicolore e ha scelto – dopo sei settimane di decolorazione e terapia intensiva che l’hanno costretta a indossare anche una parrucca ai Grammy 2020 per nascondere la sua operazione – di indossare tono biondo platino Il che rendeva se stessa un’immagine più angelica.

All’inizio, Eilish ha scelto di tenere i capelli lunghi e la frangia aperta a cui era abituata. Tuttavia, con il passare delle settimane, l’artista ha deciso di passare alla storia della moda, il haricut . wolf Con la frangia chiusa un po’ di più. Questo stile era più audace di quello che ha sfoggiato finora con i capelli biondi e le dava un’atmosfera rock più matura.

Ma la cosa non si è fermata qui. Solo pochi giorni fa, la cantante ha caricato sui social una foto che mostrava che l’era del biondo era finita e che era praticamente tornata alle origini con i suoi capelli scuri. Naturalmente, questa volta ha scelto un tono marrone molto naturale in cui mantiene la frangia.

Continuerà a sorprenderci il prossimo anno con ulteriori miglioramenti? Siamo sicuri di sì! Aspettiamo e vediamo cosa c’è dopo!