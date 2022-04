Billie Eilish e Olivia Rodrigo, nominate per il Grammy Award 2022

Billie Eilish e Olivia Rodrigodue cantanti e cantautori sotto i 20 anni sono i preferiti di un’edizione Grammy Awards Il più aperto e confuso della storia.

I premi più famosi nell’industria musicale Consegnato domenica all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegasuna location improvvisata per un evento che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso gennaio a Los Angeles ma l’edizione di omicron è stata posticipata.

Così, la 64a edizione dei Grammy cercherà di conquistare il pubblico appena una settimana dopo alcuni degli Academy Awards che continuano ad attrarre commenti di celebrità.Will Smith schiaffeggia Chris Rock.

Per questo si esibiranno J Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, Jack Harlow, Brothers Osborne e HER, in un programma dedicato è anche parte del conflitto in Ucraina.

Inoltre, La curiosità sarà in presenza (o assenza) di Kanye Westche potrà assistere in generale solo perché non è stato invitato ad agire a causa del suo comportamento irregolare sui social network, dove è venuto ad insultare l’ospite della cerimonia, l’umorista Trevor Noah.

Preferito

Per quanto riguarda la musica pura, Giovanni Battista, Compositore sconosciuto al grande pubblico, è in cima alla lista con undici nomination, ed è dominato da pop star come Justin Bieber, Doga Cat e Hare, con otto nomination ciascuna.

Sebbene di classe stellare, album dell’annoè davvero conteso tra due degli artisti più giovani del panorama internazionale: Billie Eilish e Olivia Rodrigo.

Nel caso di Rodrygo, il premio era in riconoscimento dello straordinario acidoun album considerato il migliore dell’anno da media come Rolling Stone, il cui autore ha reso il suo autore un’icona per la Generazione Z, che riceve paragoni con Alanis Morissette e il suo grana grossa, Vincitore del Grammy Award 1996.

Pertanto, Morissette è diventata la più giovane vincitrice del premio, all’età di 21 anni, il doppio di Rodrygo, che nonostante la sua giovinezza non ha battuto il record perché Billie Eilish lo ha ridotto a 18 nel 2020.

Eilish è un altro nome che si distingue nelle scommesse grazie a più felice che mai, Un album che potrebbe diventare grande solo due anni dopo aver fatto la storia, spazzando tutte e quattro le categorie principali: Best New Artist, Album, Song e Record of the Year.

Un altro forte concorrente è amore in vendita, Una raccolta di classici jazz registrati Lady Gaga e Tony Bennett Chi avrebbe dato gli ultimi ritocchi all’addio ai palchi carismatici del “cantante”.

Il fatto è che se in questa edizione dei Grammy c’era qualcosa, era attraverso alcune nomination irregolari che presentava opere non correlate come Donal’album meno prezioso di Kanye West, e ha pubblicato l’ultimo lavoro di Lana Del Rey, Lord e Clairo.

Quanto a Taylor Swift Mira a ripetere il ritmo dell’anno scorso senza album Justin Bieber, Lil Nas X e Doga Cat.

Silk Sonic, il duo formato da Bruno Mars Anderson, Pac, avrà una grande chance nella categoria Song of the Year per Lascia la porta apertase è onnipresente Patente di guida di Olivia Rodrigo, che quasi sicuramente vincerà un Grammy come miglior artista esordiente.

h