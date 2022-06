Billie Eilish interrompe il suo ultimo concerto per evitare la tragedia | Musica

Billie Eilish Sta girando il mondo presentando le canzoni dei suoi ultimi progetti discografici. Migliaia di seguaci della folla americana si frequentano più per godersi i suoi spettacoli e il suo ultimo appuntamento si sarebbe trasformato in una tragedia se non fosse stato per il rapido intervento dell’artista.

Durante un momento della sua esibizione alla O2 Arena di LondraL’interprete ha dovuto interrompere la sua esibizione prima che accadesse in pubblico. Dalla sua posizione privilegiata sul palco di questa splendida cornice, ha potuto vedere che le cose non stavano andando bene e ha chiesto aiuto a tutti i suoi fan.

“Le persone stanno perdendo conoscenza e si spostano all’esterno. Fa caldo, lo so. Sei in mezzo alla folla. Ti senti un po’ angusto? Tutti indietreggiano! Dai un po’ di spazio alle persone. Sete, per favore, sii educato. Se qualcuno sembra un po’ stordito, dillo al personale di sicurezza”. Si sente Billie Eilish che chiede il microfono ad ala. La gente ha affollato la pista e molti spettatori hanno subito un colpo di calore a causa della folla di quasi 20.000 spettatori e delle alte temperature registrate nella capitale britannica.

L’americano ha insistito sulle misure di sicurezza dell’organizzazione e ha chiesto che l’acqua fosse fornita al pubblico che lo richiedeva e agli uomini della sicurezza consapevoli della salute delle persone. Una decisione, come quella di interrompere il suo concerto, che potrebbe aver evitato una tragedia.

Questa non è la prima volta che Billie Eilish prende una decisione simile per aiutare il pubblico che assiste ai suoi concerti in tutto il mondo. poche settimane fa Vi abbiamo già parlato delle condizioni della ragazza che aveva bisogno di un inalatore durante uno dei suoi spettacoli dal vivo Ed è riuscita a trovarlo grazie alla cantante, che ha interrotto il suo spettacolo per chiedere la collaborazione dei suoi telespettatori.

Questi dettagli hanno fatto guadagnare all’artista un applauso collettivo degli amanti della musica su tutti i social network. Perché non è la prima volta che qualcuno mette in pausa i suoi spettacoli per qualcosa di simile, come ha fatto lo stesso nel 2018 per premiare un assistente idrico.