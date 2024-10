Billie Eilish sulla sua vita amorosa: ‘Non parlerò mai più di chi esco’ | musica

Billie Eilish È una delle grandi campionesse dell’anno in termini di musica. In occasione del suo recente lancio Terzo album in studio Colpiscimi forte e dolcemente, Il cantante è riuscito a ottenere il titolo di esistenza Il cantante più ascoltato al mondo In Spotify.

Poche ore fa ha rivelato la sua partecipazione sul numero di novembre della rivista Vogue. Oltre ad alcune fotografie distintive dell’artista americano Oggi ho parlato di molti argomenti correlati.

Uno degli eventi che hanno avuto luogo in tutto il mondo qualche settimana fa è stato La festa di compleanno di Charlie XCX. Billie, insieme ad altri grandi artisti come Rosalía, ha partecipato a una celebrazione del genere: “Ho bisogno di dosi di momenti del genere. Forse ho esperienze del genere una volta al mese. Quel numero di persone e di telecamere potrebbe rivelarsi eccessivo. Quella notte ero molto felice. È stato molto divertente“, una dichiarazione.

Ma non solo, la traduttrice ha voluto parlare anche di un argomento che lei e altre donne del settore affrontano ogni giorno: Sessualizzateli: “Spero che nessuno sappia nulla della mia vita sessuale o della mia vita amorosa Mai, mai, mai. E spero che non lo facciano mai più. Non parlerò mai più della mia vita sentimentale O con chi sto uscendo”, ha ammesso.

Forse la costante esposizione pubblica a cui sono esposti è ciò che li ha spinti a farlo Il protagonista resta completamente lontano dai social network. Perché sì, come ha confermato Vogue, “Billie”. Ha cancellato tutti i suoi social network All’inizio dell’estate li ho sostituiti con dei giocattoli. Condividi molto cose ma non puoi accedere ai tuoi account dal tuo telefono. In effetti, questo non gli fece nemmeno sapere che era così L’artista più ascoltato al mondo Anche dopo pochi giorni.”

Suo fratello e anche il produttore, Phineas, volevo parlare di Billy Per la rivista. Ha detto come stanno le cose I precedenti preparativi del cantante Giorni in cui organizza feste: “Sì Grande disciplina durante tutto il tour. Dorme durante il giorno per assicurarsi di riposarsi un po’ durante lo spettacolo. Fa ore di fisioterapia e ore di riscaldamento vocale”, ha commentato con orgoglio.

Dopo le dolci parole possiamo dire che tutto il successo di Billy oggi è più che meritato. Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell’artista?