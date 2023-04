Bimbo guadagna $ 224 milioni nel primo trimestre

Gruppo messicano ragazza stupidail panificio più grande del mondo, ha riportato gli utili giovedì Netto 4.046 milioni di pesos ($ 224 milioni). Durante il primo trimestre del 2023. Questa maggioranza è l’utile netto diminuito del 9,4% Per quanto riguarda quanto osservato nello stesso periodo del 2022, quando Bimbo ha registrato benefici per 4.465 milioni di pesos (247 milioni di dollari).





Il direttore globale della gestione e della finanza di Bimbo, Diego Gaciola, ha commentato nel suo rapporto alla borsa valori messicana (BMV). L’anno scorso c’era un ambiente ad alta inflazioneLe materie prime sono superiori rispetto all’anno precedente a causa delle coperture messe in atto nella seconda metà del 2022, del complesso contesto operativo in alcuni mercati e dell’impatto negativo del cambio.

Da parte sua, Daniel Cervitje, presidente e amministratore delegato di Bimbo, ha osservato che la multinazionale messicana ha iniziato l’anno con un “primo trimestre molto forte” e si è detto “molto orgoglioso del duro lavoro dei suoi dipendenti in tutto il mondo, nonché come riconoscere la sua flessibilità” per navigare in “un ambiente complesso di alta inflazione”. E continuiamo a vedere i benefici della strategia di prezzo implementata durante il 2022, che ci ha permesso di superare le nostre aspettative e i risultati per il 2022, ha aggiunto.

Come riportato dal Grupo Bimbo a Livello record di vendite per il primo trimestre Ha totalizzato 99,565 milioni di pesos (5.522 milioni di dollari), con un aumento del 9,9%, rispetto ai 90,570 milioni di pesos (5.023 milioni di dollari) nei primi tre mesi del 2022.





Il risultato di vendita di questo panificio è stato trainato principalmente dalla commercializzazione dei suoi vari prodotti nella regione nordamericana, con la metà delle vendite, seguita da Messico, Europa e America Latina. Nella regione del Nord America, Bimbo ha registrato una crescita delle vendite del 15,3%, in termini di dollari, “riflettendo principalmente il vantaggio dell’attuazione riuscita dell’aumento dei prezzi”, secondo il suo rapporto. I punti salienti provenivano dagli snack “premium & rdquo;”.

In Messico, Bimbo ha registrato un aumento delle vendite del 19,8% “nonostante una base di confronto complessa”, che ha attribuito a “una performance positiva del suo prezzo e mix di prodotti”. Crescono a doppia cifra le categorie Biscotti, Pane, Pane dolce, Torte e Snack, così come tutti i canali, in particolare convenience e self-service.

Alla fine del 2022, Grupo Bimbo ha registrato un utile netto di 46.910 milioni di pesos ($ 2.601 milioni) nel 2022, 195% in più per il risultato del 2021, che è stato di 15.916 milioni di pesos (882 milioni di dollari).