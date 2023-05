Bimbo, Wal-Mart, Alci: le multinazionali messicane alzano i prezzi, approfittando dell’inflazione, aumentando i profitti | Economia

Aprile è il mese in cui le aziende messicane riportano i loro risultati finanziari e quest’anno i maggiori guadagni sono stati le società che vendono beni di consumo. La panetteria Bimbo, l’imbottigliatore di bibite Arca Continental e il negozio self-service Wal-Mart de México, tra gli altri, hanno aumentato le vendite e i profitti in un clima inflazionistico sfavorevole ai messicani in piedi. Gli economisti sottolineano che ciò è dovuto al fatto che le aziende aumentano i prezzi approfittando delle maggiori aspettative di inflazione nella popolazione.

L’inflazione in Messico, come in gran parte del mondo, ha iniziato a salire nel 2020, quando la pandemia di COVID-19 ha reso molti prodotti più costosi. Nella seconda maggiore economia dell’America Latina, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha raggiunto un recente massimo dell’8,7% ad agosto. Sebbene il calo sia iniziato, l’ultima lettura (6,25%) è ancora ben al di sopra dell’intervallo obiettivo della banca centrale tra il 2% e il 4%.

Il fenomeno globale dell’inflazione ha portato due famosi economisti dell’Università del Massachusetts Amherst a studiare la relazione tra essa ei profitti riportati dalle aziende negli Stati Uniti. Gli accademici Isabella Weber ed Evan Wagner hanno pubblicato quest’anno uno studio in cui hanno affermato che “l’inflazione da COVID-19 negli Stati Uniti è principalmente l’inflazione dei venditori che deriva da attività microeconomiche, vale a dire la capacità delle imprese di avere potere di mercato per aumentare i prezzi”. tesi provocatoria ha avuto eco in altri paesi, dove gli economisti hanno cercato di vedere se la stessa cosa accadeva nei loro paesi.

Nel 2021, le aziende messicane hanno aumentato i prezzi solo per coprire l’aumento del costo dei loro input importati, spiega Mortés Cruz, dottore in economia e ricercatore presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), specializzato in questioni di consumo. “Ora, dopo lo shock, gli uomini d’affari in Messico stanno effettivamente adeguando i loro margini di profitto e aumentando i prezzi”.

A febbraio, l’amministratore delegato di Bimbo, azienda messicana e panificio più grande del mondo, ha affermato in un comunicato che “il 2022 è stato un anno eccezionale, con performance finanziarie storiche”. Quell’anno, i suoi guadagni sono aumentati del 195%. Finora quest’anno, secondo i risultati finanziari del primo trimestre, le sue vendite in Messico sono aumentate del 19% – più di qualsiasi altro mercato -. La società stessa ha dichiarato: “Le vendite nette hanno raggiunto un livello record per il primo trimestre, per un totale di 99.565 milioni di dollari, con un aumento del 9,9%, dovuto principalmente al mix di prezzi favorevole”.

Anche altre aziende di consumo hanno ottenuto risultati impressionanti. Alsea, operatore di ristoranti e caffetterie come Starbucks e Burger King, tra gli altri, ha registrato un aumento dei profitti del 41% nel primo trimestre dell’anno. L’utile netto di Wal-Mart è stato di 11.519 milioni di pesos, con un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il concorrente di Wal-Mart, La Comer, ha registrato un aumento delle vendite del 15%. Arca Continental, il principale imbottigliatore di Coca-Cola del Paese, ha beneficiato di un aumento dei propri prezzi alla fine dello scorso anno e ha registrato un aumento del 10% dei propri ricavi, pari a 50.684 milioni.

Un recente sondaggio dell’economista Raymundo M. Campos mostra che i consumatori messicani hanno aspettative di inflazione più elevate rispetto ai professionisti o alle aziende, con aspettative di inflazione annuale che vanno dal -3% all’80%. “Le persone danno più peso al prezzo del cibo rispetto a quello che è già incluso in una misura dell’inflazione”, ha scritto Campos sul giornale. Fahad. Ha aggiunto: “Questa è una sfida per la banca centrale perché i prezzi degli alimenti non trasformati sono più volatili e dipendono dalle condizioni meteorologiche o internazionali, quindi gli sforzi di comunicazione devono essere rafforzati in modo che le aspettative dipendano sempre meno da questi prodotti”.

I consumi in Messico hanno uno slancio tale da “gonfiare” artificialmente l’economia, simulando una crescita economica non sostenibile nel lungo periodo. Le rimesse inviate dai parenti negli Stati Uniti, anch’esse in aumento, così come i trasferimenti di denaro forniti dal governo federale a giovani, anziani e genitori, stanno temporaneamente stimolando l’attività economica.

Le aziende in Messico ne danno la prova [al alza de precios] crescita salariale “, avverte Cruz, un cambiamento avvenuto sotto l’amministrazione del presidente Andrés Manuel López Obrador. Il salario minimo è aumentato da 80,44 pesos al giorno nel 2018 a 207,4 pesos al giorno quest’anno. Nonostante questo aumento del 158%, il Messico è ancora tra Paesi con i salari più bassi dell’America Latina: “Anche se i salari sono aumentati, non importa perché il ritardo salariale non ha davvero molto effetto sui prezzi”, afferma lo specialista.

Nel loro articolo, Weber e Wagner avvertono dei pericoli che questa “inflazione dei fornitori” potrebbe comportare: “Genera un aumento generale dei prezzi che può essere temporaneo, ma può anche portare a spirali inflazionistiche autosufficienti in determinate circostanze”, scrivono gli autori. La politica dovrebbe mirare a contenere gli aumenti dei prezzi nella fase di impulso per evitare l’inflazione dall’inizio.

