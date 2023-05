Binance Earn introduce una nuova offerta per premi in Bitcoin e criptovalute

Aspetti principali: Nei prodotti con durata flessibile, l’utente può riscattare il suo bonus in qualsiasi momento.

Alcuni di questi prodotti potrebbero subire perdite permanenti o non permanenti.

Questo articolo contiene link di riferimento. saperne di più.

Binance Earn porta nuovi premi ogni mercoledì. Il servizio finanziario di Binance incentrato sul profitto con risparmi ti consente di ottenere rendimenti percentuali annuali, con promozioni periodiche su molti dei suoi prodotti.

Tra i prodotti guadagnare Semplice, picchettamento DeFi (decentralizzato), interruttore Investimento liquido e moltiplicatore. L’offerta è valida dal 3 maggio 2023.

Secondo una dichiarazione, le promozioni aggiunte di recente includono prodotti con durata flessibile dai seguenti token: Sui (SUI), Open Campus (EDU), Axie Infinity (AXS) e Solar (SXP). Questi prodotti sono chiamati “Durata flessibile” perché l’utente che deposita un token è sotto i termini di questa opzione Puoi richiederlo con i guadagni accumulati ogni volta che vuoi.

Inoltre, la percentuale di rendimento ottenuta da ciascuno di questi token verrà aggiornata in tempo reale.

Binance Guadagna offerta con durata flessibile per molti token. Fonte: Binance.

Questa volta, Binance ha aggiunto un’esclusiva promozione di prodotto chiuso al token Earn for the Near Protocol (NEAR). A differenza dei soft code, deposita i codici secondo i termini dei prodotti proibiti Richiede, per rivendicarlo, che sia stato rispettato un periodo di tempo specifico. In generale, più lungo è il periodo di lock-up, maggiore sarà anche la percentuale di rendimento.

Inoltre, è stato aperto un nuovo Binance Earn piscine Anche bagni Coltivazione della liquidità (o ritaglio, in spagnolo) Flessibile per Radiant Capital (RDNT), Beacon ETH (BETH), TrueUSD (TUSD), più Piscina Con Bitcoin (BTC) e Bitcoin Encapsulated (WBTC).

Binance Guadagna offerta con durata flessibile per molti token.

Alcune istruzioni per utilizzare le nuove ricompense su Binance Earn

Secondo Binance, ci sono alcune disposizioni di cui gli utenti dovrebbero essere a conoscenza per trarre vantaggio da questi prodotti a rotazione temporanea:

Ottenuto in ordine di arrivo. Una volta esaurite le “quote”, l’utente che vuole partecipare deve attendere il mercoledì successivo per effettuare l’upgrade.

L’utente potrà prelevare i propri fondi da alcuni prodotti vietati; Gli interessi maturati verranno detratti dall’importo prelevato.

Per utilizzare questi prodotti in particolare il cosiddetto agricoltura Liquidità, devi tenere conto del fatto che i tuoi fondi potrebbero essere danneggiatiperdita permanente‘, o perdita impermanente, in spagnolo. Ciò significa che il valore totale depositato delle tue criptovalute può diminuire con una tendenza al ribasso del prezzo di tali criptovalute, mentre commissioni guadagnate che riceve agricoltura Non compensa tale perdita di valore.

Succede quanto sopra a causa delle fluttuazioni del mercato e la ben nota volatilità delle criptovalute, che sta aumentando al di fuori di stablecoin e Bitcoin (BTC).