Bioenergia – Veolia ha prodotto 132.000 tonnellate di biomassa nel 2021

veolie L’anno scorso è riuscita a produrre 132mila tonnellate di biomassa, che è quasi quattro volte il riempimento dello stadio di calcio Santiago Bernabéu. L’azienda, esperta nella gestione dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti, ha tra i suoi obiettivi prioritari un cambiamento radicale dei modelli di produzione e consumo di energia. La biomassa è un combustibile pulito ed ecosostenibile che riduce significativamente le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste. Una storia importante che cerca di sensibilizzare i residenti all’importanza della gestione sostenibile dei sistemi forestali, come caposaldo della sostenibilità nel senso più ampio del termine. “Dobbiamo considerare la responsabilità per l’ambiente e la natura come una priorità e come una questione su cui le aziende devono agire, agendo sempre nell’interesse della sostenibilità”. Una misura che contribuisce a mantenere e preservare la salute e la qualità delle nostre foreste attraverso la quale possiamo, inoltre, contribuire all’economia circolare, è l’uso della biomassa come sistema energetico, piuttosto che altri combustibili fossili.