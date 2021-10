Biogo Herrera attacca Solari per l’America: ‘Ho fatto squadra’

Peugo Herrera illumina la partita dell’America contro i Tigres (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Sabato prossimo, 23 ottobre America Club Riceverai una visita da tigri Nell’ambito della 15a giornata di Grita México Apertura 2021. Il duello segnerà un ritorno Miguel Herrera Il Stadio azteco Ma ora la responsabilità di un altro club.

il numero pidocchio Herrera In panchina Azulcrema ha avuto diverse fasi, alti e bassi e le vittorie fanno parte della sua fase da allenatore. le aquileOra affronta la partita contro l’establishment che gli ha dato fiducia in passato. Herrera ha inviato un promemoria a Santiago Solari E per l’intera leadership americana.

Come parte dei dati pre-partita, il pidocchio Herrera ha parlato in un’intervista con alla radio Un incontro caldo. Ha notato che la stragrande maggioranza dei giocatori con cui Solari attualmente gareggia sono stati assunti da Herrera quando era capitano della squadra, poco prima del suo licenziamento.

Miguel Herrera ha ricordato il lavoro che ha svolto in America (Foto: EFE / Carlos Ramírez)



Supportato da Santiago Banos, il presidente sportivo d’America, l’allenatore messicano ha ottenuto i contratti che voleva. Ma nel dicembre 2020 è stato esonerato e seguì l’arrivo dell’allenatore argentino. Nello stile stranamente controverso di Herrera, ha lanciato un commento sgargiante per l’America.

“Ho formato la squadra con Baños, ma oggi sta lavorando con un altro tecnico”

Nonostante la sua opinione controversa e i giocatori azulcrema, anche lui non ha dimenticato l’affetto che aveva per gli uomini del Coapa. Ha ribadito che avrà sentimenti contrastanti quando entrerà di nuovo nel Coloso de Santa Ursula e che Riceverai qualsiasi tipo di espressione dai fan Vai allo stadio.

“ho sentimenti contrastantiL’America è un club che mi ha dato tutto, ma oggi mi devo un altro hobby. Capirò come le persone mi ricevono, sarò sempre grato, Porto nel cuore i fan d’America“, ha sottolineato.

