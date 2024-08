Bioware ritiene di aver imparato da Anthem come evitare di ripetere quegli errori in Dragon Age

Quando parliamo di fallimenti nei videogiochi, sono pochi i titoli che ci vengono in mente, e nessuno di loro era così ambizioso come Inno Quando è stato introdotto. Questa versione di Bioware prometteva un “mondo vasto ed esplorabile”, che è qualcosa di simile a ciò che offre Nessun uomo del cieloMa con una grafica migliore e nuove meccaniche. Tuttavia, questo episodio è passato senza dolore né gloria e, poco più di cinque anni dopo la sua uscita, lo sviluppatore sostiene di aver imparato dai propri errori e Non si impegneranno per il loro prossimo titolo, Dragon Age: The Veilguard.

Ciò è avvenuto attraverso un’intervista realizzata dalla rivista bordo Al direttore creativo di questo gioco di ruolo, John Epler, che spiega ciò che riguarda Anthem: “Non erano necessariamente così efficienti.“, e sebbene siano orgogliosi di molte cose di questa uscita, la verità è che ora si addentreranno in un titolo RPG per giocatore singolo incentrato sulla narrativa e sul gioco di ruolo.

“Sono orgoglioso di molte cose di Anthem. Ho lavorato a questo progetto per un anno e mezzo, ma alla fine stavamo realizzando un gioco incentrato su qualcosa in cui non eravamo necessariamente bravi.

“Siamo uno studio che è sempre stato costruito attorno alla narrazione e al gioco di ruolo.”

“Non esagerare. Non provare a fare un mucchio di cose diverse per cui non hai l’esperienza per fare.” Molte persone in questa squadra sono venute qui per creare un singolo incentrato sulla storia. giocatore di gioco di ruolo.”

Inno È un gioco multiplayer online arrivato nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Durante la sua prima dimostrazione in E32017ha affascinato i giocatori con la sua grafica e il livello di esplorazione che offriva, dove potevamo esplorare nuove aree non solo via terra, ma anche via aria e persino sotto il mare, con un sistema di distruzione e costumi in stile “realistico”. Uomo di ferro. Tuttavia, per la prima apparizione del titolo, il Downgrade Era più che ovvio, e molte delle promesse viste nel suddetto trailer La loro assenza era evidente.

Ciò ha fatto sì che la consegna non sia durata nemmeno due mesi prima che fosse abbandonata, e anche i media l’hanno accolta con recensioni “estremamente negative”. Con un punteggio di 59 In Metacritico. Questo è un po’ un peccato considerando che è stato sviluppato da Bioware negli anni precedenti Dragon Age: Inquisizione,consegna Vincitore del gioco dell’anno 2014 E uno dei migliori titoli dell’azienda. Inoltre, Anthem utilizza il motore grafico Frostbite, lo stesso motore utilizzato in campo di battaglia E più tardi nella FIFA.

Per quanto riguarda il suo prossimo gioco, sembra che non commetterà gli stessi errori e, sebbene non abbia ancora una data di uscita specifica,Lo sviluppatore conferma che arriverà nel 2024Essendo una delle uscite più importanti della seconda metà di quell’anno.





Dragon Age: Velo Sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series