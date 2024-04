BitBoy One: tutto quello che devi sapere sulla console di gioco Bitcoin

Brevemente BitBoy One, un dispositivo di gioco incentrato su Bitcoin, promette giochi di criptovaluta, classici emulati e funzionalità di portafoglio.

Annunciato il 4 aprile, BitBoy One utilizza un processore RK3566 e dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno con un prezzo di circa $ 500.

Oltre al gaming, fungerà da portafoglio hardware Bitcoin e consentirà l’estrazione dei codici DePIN semplicemente lasciando il dispositivo acceso.

Noel Il famigerato influencer della criptovaluta Il Game Boy non è stato rilasciato. D'altra parte, il progetto Bitcoin Giochi di premiazione Si prepara a lanciare il suo primo dispositivo di gioco che promette tantissime funzioni.

Questo dispositivo promette giochi di criptovaluta, giochi classici emulati, portafogli hardware e gettoni minerari, la maggior parte dei quali non sono disponibili sul Game Boy originale. Con un prezzo previsto di circa $ 500, BitBoy One è abbastanza potente da farti decidere di separarti dai tuoi sudati soldi?

Cos'è BitBoy One?

Lui Un beatboy Si tratta di un sistema di gioco portatile incentrato su Bitcoin appositamente progettato per eseguire giochi di Ordz Games. Tuttavia, i giocatori non si limiteranno alla tecnologia blockchain; Grazie alle specifiche idealmente modeste dell'emulatore, gli utenti potranno giocare alle versioni digitali dei giochi classici.

Oltre ai giochi, BitBoy One funzionerà anche come console Portafoglio hardware di Bitcoin e estrarrà token da reti di infrastrutture fisiche decentralizzate (DePIN) semplicemente lasciando il dispositivo in funzione.

BREAKING: Abbiamo appena estratto il sesto blocco più grande di sempre! Scopri da quale versione è presente la serie @BitBoyOne:

🎮 Rappresentazione 1 a 1 mediante animazione 3D

🟧 La sesta iscrizione più grande mai realizzata

✴️ L'iscrizione più grande di sempre sul Blocco 9Sat

🕹️ Utilità GameFi (in arrivo)

⚙️ Vantaggio DEPIN (in arrivo) Benvenuto… https://t.co/JveXXFUQND – Ordz Games (@OrdzGames) 3 aprile 2024

Era la consolle Pubblicizzato dai creatori il 4 aprile creando un'animazione 3D del dispositivo basata sui Bitcoin Ordinals, segnando la sesta più grande registrazione Ordinals di sempre. Allora lo è stato Appare di persona Alla Settimana Blockchain di Parigi.

Che giochi conterrà?

Poiché è progettato per eseguire giochi di Ordz Games, è lecito ritenere che la maggior parte (se non tutti) dei giochi nel progetto saranno compatibili. La libreria di giochi di Ordz Games include un gioco di difesa domestica in stile anni '80 Città di OrdzGioco di sopravvivenza basato su PFP Ords EroiUna versione del classico gioco per cellulare Serpente degli ordini. Ma potrebbe supportare altri giochi “gioca per vincere” o “gioca per vincere” al di fuori dell'ecosistema Ordz.

Inoltre, il dispositivo promette di riprodurre vecchi giochi emulati dell'era PlayStation originale e precedenti, e apparentemente anche il Nintendo DS. ti stiamo aspettando Guerra dei maiali essere compatibile.

Che specifiche ha?

Come con il Game Boy, non dovremmo aspettarci molta potenza anche con il BitBoy.

Utilizzando un processore popolare nella comunità degli emulatori, il Rockchip RK3566abbinato a 32 GB di memoria interna, una scheda di memoria da 256 TF, 4 GB di RAM e una batteria da 3500 mAh, sicuramente non funzioneremo GTA 6 su questo dispositivo. Ma queste specifiche lo preparano perfettamente per emulare i giochi classici e produrre grafica 3D di base, senza nulla di moderno o sofisticato.

Immagine della console di gioco BitBoy One: Ordz Games

Il display da 3,45 pollici con una risoluzione 640 x 480 e il classico look ispirato al Game Boy (con una combinazione di colori influenzata da Bitcoin) dovrebbero rendere BitBoy One un dispositivo facile da trasportare.

Quando verrà rilasciato BitBoy One?

Il lancio di BitBoy One è previsto entro la fine dell'anno, con le prevendite che inizieranno questo mese.

Per quanto riguarda il prezzo, ha detto un rappresentante di Ordz Games GG mediante decodifica Quel dispositivo costa quasi $ 500. I simulatori con lo stesso hardware in genere vengono venduti a meno di $ 100, ma giocare per guadagnare premi e coltivare DePIN può aiutare a giustificare il prezzo.

Che aspetto ha un portafoglio Bitcoin?

Il BitBoy One funzionerà anche come bobina portafoglio Hardware Bitcoin. Di conseguenza, i proprietari dei dispositivi potranno utilizzare applicazioni di portafoglio come xverse E UnisatOltre a gestire le tue risorse utilizzando l'interfaccia di sistema. Questa integrazione consentirà un'interazione più fluida con la capacità di funzionamento del dispositivo Gioca a scopo di lucro.

Inoltre, Ordz afferma che BitBoy One sarà anche in grado di minare token di rete di infrastruttura fisica decentralizzata (DePIN). Una volta lasciato il dispositivo in funzione, potrai accedere al mining DePIN e potenzialmente guadagnare criptovaluta. È importante notare che il dispositivo non sarà in grado di estrarre Bitcoin a causa della sua potenza di elaborazione piuttosto limitata.

Insomma, BitBoy One promette tantissimo, dai giochi di criptovalute alle simulazioni classiche, senza dimenticare un portafoglio Bitcoin mobile e la possibilità di minare token. Il dispositivo giustificherà il suo prezzo base di $ 500 abbastanza da attirare i giocatori?

A cura di Andrew Hayward