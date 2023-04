Bitcoin continua a salire

“I risultati finanziari trimestrali di First Republic Bank hanno mostrato un forte calo dei depositi, che ha rinnovato la sfiducia nei confronti del settore finanziario tradizionale. In questo contesto, per il mercato del rischio, Bitcoin viene nuovamente valutato come alternativa alla protezione del capitale da una crisi bancaria, ” lui dice. Sergio Moralesuno dei fondatori www.cryptocity.press.