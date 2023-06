Bitcoin è sceso del 3% questa settimana, ma è ancora ben al di sopra dei minimi di un anno, secondo EFE

© Reuters Bitcoin è sceso del 3% questa settimana, ma è ancora ben al di sopra dei livelli più bassi dell’anno



MADRID, 10 GIUGNO (.).-, la più grande criptovaluta, sta accumulando quasi il 3% questa settimana dopo le due cause intentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Binance e Coinbase (NASDAQ :), ma ancora sopra i minimi Che ha registrato un anno fa dopo la crisi della valuta virtuale di Terra e Luna.

Secondo i dati di mercato, dopo la chiusura dei mercati azionari europei venerdì, la criptovaluta è stata scambiata a $ 26.490, che è in calo dello 0,5% rispetto a giovedì e del 2,8% rispetto alla scorsa settimana.

Nel giugno 2022, il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre il 55%, influenzato dal crollo della sorella Luna, oltre all’inasprimento delle politiche monetarie da parte delle banche centrali per controllare l’inflazione elevata.

In quelle date bitcoin è sceso sotto i 18.000 dollari, ben lontano dai massimi storici toccati appena sette mesi prima, quando aveva toccato i 70.000 dollari.

La scorsa settimana, il prezzo della criptovaluta ha nuovamente registrato una volatilità significativa dopo che lunedì la Securities and Exchange Commission ha fatto causa a Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, per aver violato una serie di regolamenti nel paese con le sue operazioni.

La causa, intentata presso il tribunale federale di Washington, accusava la società di gestire in modo improprio i fondi dei suoi utenti e di mentire, tra le altre cose, a investitori e autorità di regolamentazione.

La SEC ha presentato un totale di 13 capi di imputazione contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, accusandoli di ignorare palesemente le leggi del mercato azionario statunitense e di guadagnare miliardi di dollari in cambio di mettere i loro beni a “rischio significativo”. clienti.

Sempre questa settimana, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio la piattaforma di criptovaluta Coinbase per aver agito come borsa valori e broker di titoli senza essere registrata.

Entrambe le richieste hanno avuto un impatto significativo sul prezzo e sul capitale della criptovaluta, e il bitcoin è sceso di quasi il 6% martedì, facendolo chiudere a $ 25.641.

Mercoledì, invece, ha riguadagnato quasi tutto quello che aveva perso e, nonostante abbia registrato volatilità, ha chiuso la settimana consolidando i 26.500 dollari, range in cui si è mosso nelle ultime settimane.

Dall’inizio di maggio, Bitcoin ha perso oltre il 9% del suo valore.

md-