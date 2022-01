Bitcoin è sempre in difficoltà con la rete a causa della volatilità dei prezzi di Cointelegraph

La difficoltà della rete Bitcoin è determinata dalla potenza di calcolo globale, che è correlata alla difficoltà di confermare le transazioni e di estrarre BTC. Come mostrano i dati di Blockchain.com, la difficoltà della rete ha subito un calo tra maggio e luglio 2021 a causa di vari motivi, come il divieto generale di mining di criptovalute in Cina.

