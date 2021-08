‘Bitcoin non ha valore’ Cina contro criptovaluta, Cuba lo adotta

Mentre Cuba si è unita a El Salvador nell’adozione ufficiale dell’uso delle criptovalute, La Cina ha criticato ancora una volta questa valuta elettronica, assicurando che penalizzino coloro che usano Bitcoin per la loro mancanza di valore reale.

Bitcoin e altre criptovalute “Non hanno corso legale e non hanno alcun valore reale per sostenerli”.Lo ha confermato il vicedirettore dell’Ufficio per la protezione dei diritti dei consumatori finanziari della Banca popolare cinese (PBoC) Yin Yuping.