Bitcoin oggi: prezzo al 22 aprile

Bitcoin (BTC) viene scambiato oggi, 22 aprile, a 27.449,64$, secondo il portale Live Coin Watch.

Questo prezzo aumenta del 97% rispetto al suo valore di 24 ore fa e del 90% rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana.

L’attuale range del token (capitalizzazione di mercato) è di 531.240.502.131 USD.

Bitcoin è la criptovaluta (valuta virtuale) più importante oggi. È sempre più accettato in tutto il mondo e può essere utilizzato per acquistare prodotti e servizi.

Ogni bitcoin è come un file memorizzato in un “portafoglio digitale”, che sia sul tuo cellulare, computer o tablet. Privati ​​e aziende possono trasferire bitcoin o parte di essi tra diversi portafogli digitali.

Ognuna di queste transazioni è registrata su un elenco pubblico chiamato blockchain. In questo modo si può conoscere la storia del bitcoin, al fine di evitare furti, copie contraffatte o rollback delle transazioni.

Ci sono tre modi principali per ottenere bitcoin. Possono essere acquistati con denaro reale (in dollari, per esempio); Beni e servizi possono essere venduti e pagati in bitcoin; E possono essere “estratti” (creati, come si dice nel gergo del mercato delle criptovalute) su un computer.

Per minare o creare nuovi bitcoin sono necessari computer ad alta potenza che, attraverso la precisione di calcoli aritmetici molto complessi, ottengono bitcoin come ricompensa.

