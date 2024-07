Bitcoin riacquista il suo valore sopra i 63.000 dollari e mantiene il suo trend al rialzo

Su Infobae spieghiamo cos’è Bitcoin

Il valore del Bitcoin è aumentato nel mercato delle criptovalute questo fine settimana ed è riuscito a superare la soglia dei 60.000 dollari in attesa di una possibile vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto del portale Coin Telegraph, il valore della valuta elettronica più popolare sul mercato ha registrato un forte aumento dopo l’attacco al candidato presidenziale a Butler, in Pennsylvania. Da allora, BTC (come è anche noto Bitcoin) ha mantenuto una tendenza al rialzo nel mercato.

Austin Campbell, assistente professore alla Columbia Business School, ha commentato in un’intervista con lo stesso broker che Trump è visto come un candidato a favore delle criptovalute e che la sua potenziale vittoria elettorale posiziona il mercato delle criptovalute come Bitcoin visto come un “rifugio sicuro”. ” Origine.”

Bitcoin è stata la prima criptovaluta ad essere introdotta sul mercato. Creata da Satoshi Nakamoto nel 2008, questa valuta digitale promuoveva ideali libertari e cercava di sfidare le tradizionali istituzioni monetarie e finanziarie dopo la crisi finanziaria globale avvenuta quell’anno.

Lui Bitcoin (BTC) Utilizza la crittografia per garantire che le sue operazioni non siano regolate da alcun istituto o organismo bancario, che a sua volta ha messo la valuta al centro di controversie sulla sua volatilità, perché non richiede l’intervento di terze parti. È stato accusato di favoreggiamento di attività illegali come la frode.

Nonostante lo scetticismo, c’è chi ha scelto Bitcoin: El Salvador è stato il primo paese ad adottare questa criptovaluta come moneta a corso legale il 9 giugno 2021, e il prospero Honduras, una regione autonoma speciale dell’America Centrale, ha fatto lo stesso.

Prezzo della criptovaluta Bitcoin Oggi alle 13:35 (UTC) costa $ 63.779 per unità.

Attualmente, Bitcoin è al primo posto nel mercato digitale. Vale la pena notare che il massimo storico raggiunto da questa valuta digitale è di 73.750,07 dollari per unità.

Questo è il 12 marzo Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storicoSuperare i valori precedenti e riaffermarsi come la criptovaluta più importante sul mercato, si avvicina 73 mila dollari. Questo record è stato ottenuto nel contesto di un afflusso senza precedenti di investimenti in criptovalute, il che rappresenta uno sviluppo notevole per il settore finanziario digitale.

L’aumento del valore del Bitcoin avviene in un contesto in cui si registra un massiccio afflusso di capitali nelle criptovalute, il che indica la presenza di… L’interesse e la fiducia degli investitori in questi asset sono aumentati. L’aumento dei prezzi non solo avvantaggia Bitcoin, ma ha anche un impatto Impatto positivo sul mercato delle criptovalute Nel complesso, a favore di maggiore stabilità e visibilità, secondo l’analisi Bloomberg.

Gli esperti hanno finanziato questo aumento a causa di vari fattori, come l’adozione istituzionale delle criptovalute, la ricerca di alternative di investimento a causa dell’incertezza economica globale e la continua innovazione nella tecnologia blockchain che supporta Bitcoin e altre valute digitali. Questa combinazione di fattori ha creato un ambiente favorevole per questo Crescita continua Nel valore del Bitcoin.

Per acquistarli e scambiarli, è possibile utilizzare Portali specializzati. Il suo valore varia in base all’offerta, alla domanda e all’impegno dei minatori, quindi può cambiare più velocemente del denaro tradizionale, ma più persone sono interessate e vogliono acquistare una particolare valuta, maggiore sarà il suo valore.

Un bancomat per acquistare criptovalute. (EFE/EPA/Justin Lin/File)

Tuttavia, chi investe in questo tipo di valuta digitale deve avere ben chiaro che questa forma Ciò comporta rischi elevati per il capitaleEbbene, proprio come può verificarsi un’impennata, può anche bloccarsi inaspettatamente e spazzare via i risparmi degli utenti.

Per memorizzarlo, gli utenti devono disporre di un file Portafoglio digitale o portafoglioSi tratta, infatti, di un programma attraverso il quale è possibile salvare, inviare e trattare le criptovalute. In questo tipo di portafoglio, infatti, vengono archiviate solo le chiavi che indicano la proprietà e il diritto di una persona su una particolare criptovaluta, quindi sono questi token che effettivamente devono essere protetti.