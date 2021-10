Bitcoin spinge la criptovaluta a nuovi livelli dopo l’approvazione di Soros

Il Bitcoin Non mollare e dopo qualche mese in poche ore È di nuovo protagonista sul mercato con Aumento cumulativo di circa il 13% Finora questa settimana e in aumento dell’11% la settimana prima. La criptovaluta più utilizzata tocca il prezzo $ 55.000, stabilendo un livello senza precedenti da maggio e pagando il resto delle valute virtuali Verso una nuova ‘Marcia’. La situazione non passa inosservata agli investitori e George Soros, leggendario investitore di origine ungherese, Fai grandi progressi Che il mercato ha inteso come mezzo avallo, e continua ad essere, a criticare il settore.

Questo giovedì il prezzo del Bitcoin si è moderato, ma il calo non toglie nulla ai rialzi osservati nei giorni precedenti. mercoledì È aumentato del 7,5% e martedì del 4,5%. Complessivamente, ad ottobre, ha fatto quasi il 23%. Gli aumenti puntano a $ 55.000, una cifra che non viene raggiunta da cinque mesi e sulla buona strada per i livelli più alti raggiunti ad aprile. Rispetto ai $64.000 guadagnati all’epoca, ha perso circa il 16% del suo valore. Tuttavia, dall’inizio dell’anno ha mantenuto 85,8% di rimbalzo.

Nonostante i rally, dai massimi, la direzione del cambio dell’euro rispetto al dollaro è variata con la rivalutazione della valuta. Valuta nordamericana, che sta guadagnando attrattivaIn conseguenza della possibilità che la Federal Reserve statunitense (Fed) alzi i tassi di interesse nei confronti della Banca Centrale Europea (BCE).

Anche il resto della criptovaluta sta beneficiando del trend rialzista di questo settore. Il La capitalizzazione di mercato totale ha superato di nuovo i 2 trilioni dollari dopo varie fluttuazioni. Solo il valore di bitcoin supera i mille miliardi di dollari, al di sopra della capitalizzazione di Facebook ad esempio. Ma a parte Bitcoin, il ethereum, y el binance coin, la seconda e la terza “codifica” in termini di maiuscole, sono anche le più avanzate. In effetti, Ethereum è superiore a $ 3,500 ed è anche sulla buona strada per registrare un massimo di $ 4,300.

Nonostante le altezze,

Gli ultimi aumenti coincidono con l’annuncio che l’investitore miliardario George Soros sta acquistando Bitcoin. “fondo di copertura” Soros Fund Management ha “alcune monete… ma non molte”Don Fitzpatrick, CEO e chief investment officer del “Family Office” di Bloomberg, ha confermato. E sul motivo di questo acquisto, ha sottolineato che non lo vedeva come “solo una copertura contro l’inflazione”, ma che “ha attraversato l’abisso nel mainstream”.

Prima di questo rally, il prezzo ha vacillato dopo una decisione La Cina vieterà tutte le attività relativo alla criptovaluta, una metrica che influisce sia sugli investimenti che Pagamenti e attività pubblicitaria. Tuttavia, questi ribassi sono stati abbandonati con il sostegno della calma portata dall’affermazione del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, che non intende vietare le criptovalute. Durante la sua apparizione al Senato, ha sostenuto che è opportuno regolamentare il mercato delle “criptovalute” in modo che abbiano Aumenta la supervisioneMa lei si rifiutò di permettergli di limitarlo.

I grandi investitori e le autorità di regolamentazione sono sempre più consapevoli Capacità Criptovalute, anche se rimangono dubbi sui loro rischi. In un recente rapporto, Banca d’America (BofA) Ha avvertito dei rischi normativi di questo investimento che influiscono sulla sua crescita, ma ha riconosciuto che il mercato delle criptovalute ha raggiunto Troppo grande per essere ignorato. In questo senso, ha osservato, potrebbe costituire una “classe di attività completamente nuova”. A suo avviso, l’incertezza normativa è il “più grande rischio a breve termine”, sebbene possa anche portare a Aumentare la partecipazione degli investitori A lungo termine, una volta stabilite le regole del gioco per le risorse digitali”.

La Banca d’Inghilterra mette in dubbio la “proposta di completamento” di El Salvador

Solo un mese fa, El Salvador è diventato il primo paese ad accettare Bitcoin come moneta a corso legale. La Banca di Spagna ha analizzato questo caso, evidenziando tra le conclusioni il calo dell’inclusione finanziaria nel paese e che ‘comportano rischi significativi’ per la sua economia. Pertanto, osserva che la capacità del mercato di sviluppare e soddisfare le esigenze degli utenti, nonché di progettare prodotti innovativi attorno alle risorse crittografiche, è “sconosciuta”. Aggiunge che “l’adozione di bitcoin come moneta a corso legale è un Proposta di hacking controversa“.

Nonostante ciò, ci sono molti paesi che stanno adottando misure per normalizzare o migliorare il ruolo delle criptovalute nelle loro economie. Per esempio, Panama, che mira a promuovere l’uso delle catene a blocchi nei suoi settori pubblico e bancario, con l’obiettivo di fornire maggiore sicurezza a questo tipo di attività e attirare così investimenti esteri.