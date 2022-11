Bivol vs Ramrez: Dmitry Bivol vs Zurdo Ramrez, lotta di boxe in diretta streaming per il titolo mondiale dei pesi massimi leggeri; Risultato al momento

Shavkatadzun Rakhimov contro Zelva Barrett per il vacante World Super Featherweight Championship

Round 9/10 |KO KO KO KO. Rahimovche ha combattuto con i colpi di scena, scatena una pioggia di scioperi da mantenere Campionato IBF Super Piuma. Ha completamente ribaltato la battaglia!

Round 7/10 | Ho fatto sette round. Il settimo, Rakhimov ha cominciato a sanguinare dal naso. Fai attenzione perché potrebbe essere motivo di lotta per andare dalla parte di Barrett. Carta al momento: Barret 67-65 Rakhimov.

Round 5/10 | Un grande quinto match in cui entrambi i pugili hanno ottenuto tutto. L’episodio è stato molto vicino ma Barrett Sembra avere un vantaggio di Rimane anche sulla carta globale.

Round 3/10 | La parte superiore che collega la carta. Barrett ha comunicato perfettamente con Rahimov Per mandarlo a trovare le formiche con cui è abbinato il “tag” iniziale.

Round 2/10 | Dopo due turni, la carta precedente è davanti Rahimov, Ampliando così il vantaggio che ha ottenuto nel primo episodio.

14:07 | Inizia oggi pomeriggio la prima lotta per il titolo mondiale. Zalva Barrett contro Shavkatadzun Rahimov

Messicano in azione! | Jalal Yafei contro Johan Rodriguez Garcia | peso della mosca

Jalal Yafei conquista la vittoria con una decisione divisa

Jalal Yafei sconfigge il pugile messicano con decisione divisa. Yavai ha preso due carte, una per 96-94 e l’altra per 95-94. Mentre Gohan Rodríguez ha anche ottenuto il resto per 96-95

Round 10/10 |Johan Rodriguez e Jalal Yafei Sono stati distribuiti diversi successi. Il messicano sembra più stanco che affranto, davanti a Yafay che vuole prendere il giro per vincere senza complicazioni sulle carte.

Round 9/10 | Un importante scambio di colpi tra Yavai e Rodriguez. Il primo ha una ferita sul sopracciglio e il secondo ha una significativa infiammazione dell’occhio. L’ultimo round sta arrivando!

Round 8/10 |Giava Inizia a fare il giro. TSia 7 che 8 hanno Con quello che ora è al di sopra del prossimo messicano “deliberato” Ma non può essere imposto.

Round 6/10 | Sesto round di Yafai. l’eroe dentro Tokio 2020 Uguale, infine, alla carta iniziale. Va notato che la posta in gioco era molto alta contro il combattente messicano (20 o 25 a 1), ma Rodriguez ha mostrato le sue qualità con un duello match.

Round 5/10 |Giava A casa, invece, è quinto e, nonostante il campione olimpico sia più preciso, Johan Rodriguez è ancora in vantaggio con il cartellino a suo favore 48-47

Round 4/10 | Secondo le carte, il pugile messicano ha vinto il quarto round. Al momento, il cartellino iniziale va 39-37 per il messicano.

Round 4/10 | Un giovane vuole eguagliare gli episodi vinti iniziando con tutta la sua partecipazione al quarto turno. un Johan Rodriguez gli ha detto che dovrebbe concentrarsi sul colpire il corpo E non correre sul ring per non stancarti.

Round 3/10 | Come abbiamo accennato nella puntata precedente Yafei ha iniziato ad alzarsi nella lotta, prendendo il terzo anello per metterti all’angolo.

Round 2/10 | Grande secondo episodio di Johan Rodriguez che continua a colpire duramente il campione olimpico Che dal canto suo sembra svegliarsi.

Round 2/10 |Gohan Rodriguez Trova un modo per entrare. Il messicano ha una grande mobilità e questo, oltre a centrare diversi colpi, gli ha regalato il primo turno.

Round 1/10 | La lotta concordata inizia in 10 round in cui Giava Cerca di difendersi da un attacco giovannache si vede bene sul ring, “Mancanza di rispetto” Per il pugile campione olimpico.

Il La bacheca principale inizia alle ore 11:30 di sabato 5 novembreMentre combattono tra Gilberto “Zordo” Ramirez e Dimitri Bevol saranno intorno alle 15:05 (ora del CDMX). attraverso piattaforma DAZN e tramite ESPN. in TV azteca (Canale 7) rinviato a 22:00. Sabato 5 novembre.

13:09 | è tempo di Jalal JafeiLa campionessa olimpica di Tokyo 2020 sale sul ring.

13:06 | Entra nell’Arena di Abu Dhabi Giovanni Rodriguez, Il primo messicano servito stasera.

13:02 | In arrivo la causa per il primo pomeriggio messicano. Gohan Rodriguez del Comarca Lagunera si misurerà ad Abu Dhabi contro Jalal Yafai, campione olimpico a Tokyo 2020.

Majed Al Naqbi vs. Giovanni Lorenzo Ordonius | Ultraleggero

Vittoria per Ordoño!

Round 4/4 |Vince John Lawrence Ordonio Ha rapito il combattente locale sconfitto Maji al-Najbi, che ha provocato il malcontento pubblico.

Round 4/4 | Hanno colpito tutto all’inizio del quarto round. come abbiamo detto, Il Naqbi ha dovuto tirare fuori tutto ed entrare nel gioco della condivisione del fuoco con OrdoñoTuttavia, la fatica, il peso e le carte dovrebbero essere a favore del filippino.

3/4 giro | Se non succede niente di strano, John Lawrence Ordonio deve combattere questa battaglia. Majed Al-Naqbi deve cercare un colpo nell’ultimo round che possa cambiare il volto di questo risultato che sembra Definisci gli altri.

Round 2/4 | ancora filippino Ordonio prende il giro. all’edificio Negativo Ha bisogno di lasciarsi andare e ottenere più colpi. Esteticamente sembra molto gradevole e questo ha permesso a Ordonio di colpirlo ancora di più.

Round 2/4 | Nessun dubbio a riguardo Ordoño rimase con il primo attacco. È tempo di scoprire se Negativo Riesce a rispondere alla scheggia che il filippino gli ha lanciato.

Round 1/4 | La lotta concordata inizia in soli quattro round. Il Il filippino Ordoño è in testa Attacca il combattente locale con linee rette.

12:37 | La seconda battaglia sulla bacheca stellare sarà quella a cui parteciperai Majid Al-Najbi Emirati Arabi Uniti di Giovanni Lorenzo Ordonio dalle Filippine. Vediamo cosa portano tutti!

Jaffa contro Baclair | Il primo combattimento sulla carta principale

L’ha presa Giaffa!

Round 10/10 | Il primo incontro per questa carta stellare va al pugile britannico Cal Yafay, che è arrivato da dietro per sconfiggere il filippino Geral Baclar con decisione unanime.

Round 9/10 | Dopo nove round e per la prima volta in un duello di pugili britannici, Cal Yafay guida il filippino Gerald Baclar nella carta preliminare.

Round 8/10 | verso l’ottavo round, Baclair sembra molto stanco nel tuo angolo È stata una battaglia che si è trasformata da più a meno.

Round 6/10 | Andiamo velocemente a Episodio 6 di 10 Duello tra Cal Yafay e Gerald Baclar. Nel primo episodio, Yafai ha effettivamente accettato il consiglio, anche se nei capitoli successivi sembra aver già sistemato le cose sul ring.

Risultati preliminari per le affissioni

Sultan Al Nuaimi vs. Girolamo Baloro | Peso ultra leggero | Vincitore: Sultan Al Nuaimi

Aqib Fiyaz vs. Diego Valletra | Ultra peso piuma | Vincitore: Aqib Fiyaz

Campbell Hutton contro Dennis Bartos | leggero | Vincitore: Campbell Hutton

Fahad Al Balushi vs. Giorgi Gochoshvili | leggero | Vincitore: Fahad Al Balushi

piatto a stella

Dmitriy Bevol vs. Gilberto ‘Zurdo’ Ramrez per il campionato dei pesi massimi leggeri WBA

Chantelle Cameron vs. Jessica McCaskill per i campionati dei pesi leggeri femminili WBC, WBA, WBO e IBF

Shavkatadzun Rakhimov contro Zelva Barrett per il vacante World Super Featherweight Championship

Jalal Yafei contro Johan Rodriguez Garcia | peso della mosca

Majed Al Naqbi vs. Giovanni Lorenzo Ordonius | Ultraleggero

Cal Yafai vs. Gerald Bucklar | peso banale

11:30 | In questo momento l’inizio piatto a stella Dalle prestazioni di boxe del campionato Dimitri Bevol e Gilberto Zordo Ramirez.

