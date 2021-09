Bizarrap mantiene la promessa fatta a Grison de La Resistencia | LOS40 Urban

bezarrabe È senza parola. Qualunque cosa suggerisca finisce per essere, o almeno è quello che ha mostrato con la sua domanda Grayson, collaboratore in ResistenzaDurante la tua visita al programma.

È successo tutto all’inizio di luglio di quest’anno. Il produttore argentino era in Spagna e non ha esitato ad accettare un invito al programma David Bruncano. Quello che non sapeva era che avrebbe finito per incontrare il talento di Grison, uno dei beatboxer più famosi del paese.

Bizarab rimase completamente sbalordito dalla potenza del presente, e quando una delle sue manifestazioni finì, non esitò a invitarlo a partecipare a una delle sue produzioni. Quello che non sapevamo tutti era che questa collaborazione sarebbe finita in realtà, e che presto Grison avrebbe fatto visita a Bizarrap in studio per iniziare il lavoro.

Così, il beatbox di Resistenza Faceva parte dell’ultima sessione dell’Argentina, Campionato Chucky 73. In un video condiviso dal protagonista sui social network, mostra il processo di creazione del tema, dall’invitare i Grigioni sul set del programma fino a renderlo possibile.

Nel descrivere le immagini, dice: “Il Promesso è una religione”. Senza dubbio, i suoni aderiscono pienamente alla regola del tema, che ne fa una melodia attraente e tipica del livello di questi due artisti. La sessione ha già raggiunto i 10 milioni di visualizzazioni.

Bizarrap è un esperto del successo delle unioni tra artisti. Lo ha già fatto, tra le altre occasioni, con è bagnato, in collaborazione con Doki e Nikki Nicholl. Ciò significa che, considerando che sono tre dei personaggi di riferimento del paesaggio urbano per le nuove generazioni, nulla può andare storto.

Ma le sue sessioni non passano inosservate. Nathi Bellosoe Nicky Jam, e non solo, hanno visitato il suo studio per dare vita a canzoni che hanno finito per sfondare nelle classifiche.

Sarà questo l’inizio di una lunga lista di progetti insieme di Grison e Bizarrap? Non ci sorprenderebbe, perché entrambi hanno chiarito che ammirano il talento dell’altro. Siamo contenti che lo sia!

Cosa ne pensi di questa unione?