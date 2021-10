Bizum prevede di raggiungere 20 milioni di utenti nel 2021 | comp

Bizum continua a crescere e prevede di raggiungere i 20 milioni di utenti entro la fine del 2021, il che significa raddoppiare i clienti in meno di un anno e mezzo (ha raggiunto i 10 milioni ad agosto 2020), ha spiegato il CEO Angel Negura in una conferenza stampa che segna il suo quinto anniversario. Per quanto riguarda il numero di transazioni, la piattaforma prevedeva di raggiungere i 500 milioni, rispetto ai 210 milioni di un anno fa, e un importo cumulato di 25 miliardi di euro. Allo stesso modo, punta a chiudere l’anno con la partecipazione di 25.000 aziende, visto che ha già raggiunto il suo obiettivo annuale di 18.000 in sei mesi.

La crescita, che è stata sostenuta dal forte slancio degli ultimi mesi dovuto all’impatto della pandemia e alla conseguente sostituzione dei pagamenti in contanti per i pagamenti mobili, nonché alla progressiva digitalizzazione dei servizi bancari, ha affermato Negura. Infatti, ha una penetrazione dell’80% dei clienti del digital banking. In questo senso, Bizum non pone un tetto alla crescita, poiché sarà determinato da come evolverà la digitalizzazione di questo settore.

E questa crescita esponenziale, accelerata anche negli ultimi mesi, si è recentemente invertita, in quanto il 1° ottobre è stato battuto il record di operazioni giornaliere, con 2,3 milioni di esse, cifra che rappresenta l’80% di quelle eseguite nel 2017. Negora ha osservato che L’attività di quel giorno era dovuto alle donazioni dirette alla tragedia del vulcano Cumber Vieja a La Palma

È cresciuto anche il servizio di donazione offerto da Bezoom, che nel 2020 ha registrato un incremento dovuto alla crisi che ha attraversato, con un incremento di 9,6 milioni di euro. Per quest’anno si prevede di raggiungere 12 milioni di euro in donazioni.

Guardando al futuro, una delle sfide di Bizum è accelerare l’estensione dei pagamenti all’e-commerce (disponibile dal 2019) e sviluppare il commercio faccia a faccia, che ha iniziato a essere integrato alla fine dello scorso anno. Mira inoltre a fornire soluzioni più specializzate a sbocchi professionali o aziende ed esplorare nuovi servizi.

Bizum ha attualmente 17,8 milioni di utenti che accumulano 31.700 milioni di euro in 630 milioni di operazioni, oltre a 21.900 società operative. Nei primi nove mesi dell’anno, gli utenti Bizum hanno eseguito 341 milioni di transazioni.

Anche il profilo utente della piattaforma è cambiato durante questo quinquennio, e sebbene sia iniziato come un servizio popolare per uomini e donne di età compresa tra 35 e 45 anni, per raggiungere successivamente i più giovani, nel corso del 2020, sempre a causa di un pandemia, il numero di persone è aumentato Utenti di età superiore a 45 e 55 anni. Nonostante ciò, la fascia di età più comunemente utilizzata con Bezom (25% degli utenti totali) è compresa tra i 25 ei 34 anni.

Inoltre, il tasso di utenti che utilizzano la piattaforma è elevato. Secondo i dati aziendali, il 76% di loro ha effettuato almeno un’operazione nell’ultimo mese, cifra che sale all’89% negli ultimi tre mesi.

In risposta a una domanda sulla possibile interruzione del servizio, Negora ha osservato che Bizum non addebita ai clienti, ma alle banche, e se addebitano una commissione per le operazioni, allora decide quest’ultimo, anche se al momento non lo fanno. loro fanno. “Ogni banca stabilisce le condizioni commerciali che desidera nella libera concorrenza, compreso il prezzo”, ha affermato.

Allo stesso modo, il direttore generale della piattaforma ha escluso la possibilità di un’IPO perché l’obiettivo della società non è “redditività” ma “buon servizio alle banche in modo efficiente e sostenibile”. Per quanto riguarda l’accesso ad altri mercati, ha sottolineato che il focus rimane in Spagna, anche se non esclude la possibilità di una sua espansione.