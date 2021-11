Black Adam scioccherà i fan della DC Comics

Il produttore di Black Adam ha spiegato che il debutto di Dwayne Johnson in DC Comics sarà il suo più grande nel 2022.

C’è un primo montaggio del film Adamo nero e il prodotto Hiram Garcia L’ha già visto e sarà chiaramente un grande successo. Soprattutto dopo il lavoro Dwayne Johnson Stupendo, di tendenza Jaume Colette Serra È impeccabile e la storia è ciò che i fan DC Comics. Così “montatura pubblicitaria” È elegante, anche se dovremo aspettare la sua prima nell’estate del 2022.

In una recente intervista promozione avviso rosso a partire dal Netflix, il prodotto Hiram Garcia Io sto parlando di Adamo nero:

Abbiamo appena visto l’uscita tagliata. Sono così emozionato. Senti, entri in questo business e sogni le cose che vuoi fare, ma ho sempre voluto fare un film di supereroi. Ognuno di noi: Danny Garcia, Dwayne Johnson e io abbiamo sognato di farlo. Quindi… è fantastico avere finalmente il nostro film di supereroi e guardare il primo trailer e realizzare che abbiamo qualcosa di speciale qui! Penso che i fan lo adoreranno, e penso che con il pezzo che abbiamo pubblicato al DC FanDome abbiamo anche mostrato a tutti la melodia con cui stiamo suonando, perché sarà divertente, ma Black Adam è un tipo completamente diverso di eroe di quanto siamo abituati.

È completamente diverso da Shazam! È completamente diverso da Superman. Se lo attraversi, molte persone non lo evitano. Quindi è divertente per noi avere Dwayne Johnson nei panni di un personaggio come quello che non ho mai interpretato prima. Senti, penso che ti piacerà. Il film è fantastico e molto divertente. Ma ha molti vantaggi e penso che il mondo sia pronto per questo.

Di cosa parlerà il film?

Al momento, ci sono pochi dati sulla trama per Adamo neroMa sappiamo che è un avversario di superpoteri e che è stato imprigionato per molto tempo. affronterà anche Società di giustizia, quindi avrà un sacco di grande azione ed effetti speciali.

Descrivono il film come Sporco Harry Un supereroe che sicuramente non ha una regola no-kill, quindi è garantito Adamo nero Sarà un tipo di eroe completamente diverso da quello a cui siamo abituati non solo nei film DC ComicsMa nella stragrande maggioranza degli adattamenti comici di successo.

Adamo nero Sarà presentato in anteprima il 29 luglio 2022. vuoi vederlo? Lasciaci i tuoi commenti qui sotto nella sezione delle opinioni.